Видно з космосу: в Одесі стався зсув ґрунту на узбережжі

Зсув узбережжя в Одесі. Фото ілюстративне: ДСНС

В Одесі на узбережжі в районі Золотого берега люди зафіксували масштабний зсув ґрунту. Частина схилу обвалилася донизу, утворилися тріщини, а сама ділянка виглядає небезпечною для перебування людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на користувачів соцмереж.

Зсув узбережжя в Одесі

Відео з місця події активно поширюють у мережі TikTok. На кадрах видно, як земля сповзає до моря, а край схилу буквально "пливе". Масштаби зсуву настільки значні, що пошкоджену ділянку узбережжя помітно навіть на супутникових знімках.

Зсув в Одесі видно на картах. Фото: google.maps

Узбережжя Одещини: зсуви ширяться

Зазначимо, що проблема нестійких прибережних схилів не обмежується лише Одесою. У різні роки подібні зсуви фіксували:

у Лузанівці;

в Аркадії;

у районі Таїрова;

на 13-й і 16-й станціях Великого Фонтану

Чорноморську

Чорноморці

Санжійці.

Зокрема, нещодавно великий обвал зафіксували у Санжійці, де цілий пласт ґрунту сповз до моря. Проблеми також регулярно виникають у районі Чорноморська та Чорноморки, де схили вважаються аварійними, а місцеві мешканці неодноразово звертали увагу на ризик нових обвалів.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у Чорноморці схил, який не укріплювали понад десять років, може обвалитися. На платформі "Соціально активний громадянин" була петиція щодо небезпечного стану схилу в Чорноморці. Авторка звернення закликала керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака негайно відреагувати на загрозу обвалу. У тексті петиції, зокрема, йшлося, що пляж у Чорноморці закритий ще з 2013 року, але за цей час не провели жодних робіт з укріплення узбережжя.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині зафіксували масштабний зсув ґрунту в прибережній зоні. У Чорноморську частина вулиці разом із будинками буквально сповзла вниз до моря. На місці дороги утворилося велике урвище. Люди кажуть, що руйнування виглядає як катастрофа.