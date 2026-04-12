Видно из космоса: в Одессе произошел оползень на побережье
В Одессе на побережье в районе Золотого берега люди зафиксировали масштабный оползень. Часть склона обвалилась вниз, образовались трещины, а сам участок выглядит опасным для пребывания людей.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на пользователей соцсетей.
@v.andriishyn1
Одесса, Золотой берег, ТРЕВОГА!!! ОППОЛЗЕНЬ!!! 10.04.26
Видео с места происшествия активно распространяют в сети TikTok. На кадрах видно, как земля сползает к морю, а край склона буквально "плывет". Масштабы оползня настолько значительны, что поврежденный участок побережья заметно даже на спутниковых снимках.
Побережье Одесской области: оползни распространяются
Отметим, что проблема неустойчивых прибрежных склонов не ограничивается только Одессой. В разные годы подобные оползни фиксировали:
- в Лузановке;
- в Аркадии;
- в районе Таирова;
- на 13-й и 16-й станциях Большого Фонтана
- Черноморске
- Санжейке.
В частности, недавно большой обвал зафиксировали в Санжейке, где целый пласт грунта сполз к морю. Проблемы также регулярно возникают в районе Черноморска и Черноморки, где склоны считаются аварийными, а местные жители неоднократно обращали внимание на риск новых обвалов.
Как сообщали ранее Новини.LIVE, в Черноморке склон, который не укрепляли более десяти лет, может обвалиться. На платформе "Социально активный гражданин" была петиция относительно опасного состояния склона в Черноморке. Автор обращения призвала руководителя Одесской городской военной администрации Сергея Лысака немедленно отреагировать на угрозу обвала. В тексте петиции, в частности, говорилось, что пляж в Черноморке закрыт еще с 2013 года, но за это время не провели никаких работ по укреплению побережья.
Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области зафиксировали масштабный оползень в прибрежной зоне. В Черноморске часть улицы вместе с домами буквально сползла вниз к морю. На месте дороги образовался большой обрыв. Люди говорят, что разрушения выглядят как катастрофа.
Читайте Новини.LIVE!