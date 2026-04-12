Видно из космоса: в Одессе произошел оползень на побережье

Оползень побережья в Одессе. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Одессе на побережье в районе Золотого берега люди зафиксировали масштабный оползень. Часть склона обвалилась вниз, образовались трещины, а сам участок выглядит опасным для пребывания людей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на пользователей соцсетей.

Видео с места происшествия активно распространяют в сети TikTok. На кадрах видно, как земля сползает к морю, а край склона буквально "плывет". Масштабы оползня настолько значительны, что поврежденный участок побережья заметно даже на спутниковых снимках.

Оползень в Одессе видно на картах. Фото: google.maps

Побережье Одесской области: оползни распространяются

Отметим, что проблема неустойчивых прибрежных склонов не ограничивается только Одессой. В разные годы подобные оползни фиксировали:

в Лузановке;

в Аркадии;

в районе Таирова;

на 13-й и 16-й станциях Большого Фонтана

Черноморске

Санжейке.

В частности, недавно большой обвал зафиксировали в Санжейке, где целый пласт грунта сполз к морю. Проблемы также регулярно возникают в районе Черноморска и Черноморки, где склоны считаются аварийными, а местные жители неоднократно обращали внимание на риск новых обвалов.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в Черноморке склон, который не укрепляли более десяти лет, может обвалиться. На платформе "Социально активный гражданин" была петиция относительно опасного состояния склона в Черноморке. Автор обращения призвала руководителя Одесской городской военной администрации Сергея Лысака немедленно отреагировать на угрозу обвала. В тексте петиции, в частности, говорилось, что пляж в Черноморке закрыт еще с 2013 года, но за это время не провели никаких работ по укреплению побережья.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области зафиксировали масштабный оползень в прибрежной зоне. В Черноморске часть улицы вместе с домами буквально сползла вниз к морю. На месте дороги образовался большой обрыв. Люди говорят, что разрушения выглядят как катастрофа.