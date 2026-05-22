Одесса сползает в море: трещины на склонах сразу в трех районах

Трещина в асфальте. Фото: кадр из видео

Одесские склоны снова начали двигаться. Новые провалы и трещины в последние месяцы фиксируют сразу в нескольких районах города: от Гагаринского плато и побережья Большого Фонтана до спуска Маринеска. Горожане и урбанисты бьют тревогу, ведь часть проблемных участков расположена рядом с высотными застройками, дорогами и даже трамвайными путями.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на авторов канала "Зоотроп".

Трещина на Гагаринском плато

Больше всего внимания горожан и специалистов привлекла ситуация на Гагаринском плато, где после дождей начали появляться новые трещины и проседание почвы. На обнародованных кадрах видно, что щели постепенно увеличиваются и проходят через проезжую часть и придомовые территории возле жилых комплексов. Местами просел асфальт и плитка, а на отдельных участках уже видны открытые оползни.

Особое беспокойство у специалистов вызывает то, что проблемная зона расположена на склоне у моря, где за последние десятилетия появилась плотная высотная застройка. Местные жители и специалисты напоминают, что еще в 1980-х годах здесь ограничивали масштабное строительство из-за сложных почв, подземных вод и рисков оползней.

Разрушения на спуске Маринеска

Не менее тревожная ситуация и на спуске Маринеска. Там после масштабного ремонта и укрепления склона снова начали появляться локальные провалы возле жилого комплекса и трамвайной линии. В некоторых местах плитка буквально "висит в воздухе".

Трещина в асфальте на спуске Маринеско. Фото: кадр из видео

По словам автора канала "Зоотроп", проблемы на спуске начались после демонтажа старых контрфорсов и активного строительства рядом со склоном. Часть территории укрепили буронабивными сваями, однако люди опасаются, что это лишь временно сдерживает движение грунта.

Оползни на Фонтане

Еще одна проблемная зона — это район 13-16 станций Большого Фонтана. Там местные активисты и урбанисты уже несколько лет говорят об опасности новой застройки у моря. В частности, беспокойство специалистов вызывают работы на территории бывшего санатория "Черное море" и на других участках побережья.

Авторы канала напоминают, что именно в этом районе ранее уже происходили оползни, из-за которых пришлось даже переносить трамвайную линию. Теперь может быть повторение ситуации, особенно если на склонах начнется новое масштабное строительство.

На отдельных участках побережья уже сейчас видны новые трещины и просадки возле склонов и парковок. После сильных дождей вода дополнительно размывает почву, что лишь ускоряет оползневые процессы.

Другие оползни на побережье

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в Черноморце склон, который не укрепляли более десяти лет, может обвалиться. На платформе "Социально активный гражданин" была петиция относительно опасного состояния склона в Черноморке. Автор обращения призвала руководителя Одесской городской военной администрации Сергея Лысака немедленно отреагировать на угрозу обвала. В тексте петиции, в частности, говорилось, что пляж в Черноморке закрыт еще с 2013 года, но за это время не провели никаких работ по укреплению побережья.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области зафиксировали масштабный оползень в прибрежной зоне. В Черноморске часть улицы вместе с домами буквально сползла вниз к морю. На месте дороги образовался большой обрыв. Люди говорят, что разрушения выглядят как катастрофа.