На узбережжі Одеси знаходять мертвих дельфінів: причини загибелі

Дельфіни у морі. Фото ілюстративне: Азовський рибоохоронний патруль

На узбережжі Одещини знову фіксують загибель чорноморських дельфінів. Тіла тварин знаходять у районі Тузлівських лиманів і на пляжах Одеси. Ситуація повторюється вже не перший рік.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на еколога Івана Русева.

Наслідки обстрілів ​

Протягом останніх днів ворог застосував понад 1500 ударних дронів та десятки ракет по всій Україні, значна частина яких була спрямована на логістичні вузли узбережжя. Зокрема, крилаті ракети "Калібр" запускали безпосередньо з акваторії Чорного моря. Наслідком цих потужних шумів стала контузія тварин. Двох живих, але дезорієнтованих азовок зафіксували на пляжах Одеси. Там же знайшли тіла загиблих ссавців, а ще чотири викинуло на території нацпарку "Тузлівські лимани" та неподалік від нього.

"Травень 2026 року знову приносить тривожні новини. Лише за останній тиждень на території нацпарку та неподалік виявлено вже чотири тіла китоподібних. Крім того, ще двох загиблих та двох живих, але контужених азовок знайшли на пляжах Одеси", — зазначив еколог Іван Русев. ​

Тіло дельфіна на піску. Фото: Іван Русев

Екологічні фактори

​Науковець Іван Русев зазначає, що дельфіни могли отримати травми або загинути від мін в окупованих акваторіях Криму, Херсонської та Миколаївської областей. Іншою причиною є отруєння нафтопродуктами, які потрапляють у воду поблизу російських портів Туапсе та Новоросійськ. Схожа кризова ситуація через викиди мазуту й хімікатів триває в Азовському морі. ​

"В Азовському морі наразі триває справжня екологічна катастрофа. Це безпосередній наслідок війни через критичне забруднення води нафтопродуктами та хімічними сполуками, які масово скидають окупанти", — додав еколог.

Дельфін на узбережжі. Фото: Іван Русев

Безпека курортного сезону

Напередодні старту літнього сезону питання готовності Одеси до прийому туристів та безпеки морської води залишається під пильним контролем влади. Як зазначає провідний науковий співробітник Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін, через безпекові обмеження повноцінне дослідження всієї акваторії наразі неможливе, а моніторинг здійснюється виключно у прибережній зоні. При цьому стан води є неоднорідним і суттєво різниться навіть у межах одного узбережжя залежно від течій, погодних умов та локальних джерел забруднення.

Попри наявні ризики, еколог не прогнозує повної заборони на купання в сезоні, проте наголошує на необхідності постійного мікробіологічного та хімічного контролю. Окрім екологічного фактора, ключовим викликом залишається загальна безпекова ситуація, зокрема загроза мінування Чорного моря. Відтак, відкриття пляжних локацій суворо залежатиме від наявності облаштованих укриттів, рятувальних постів та регулярного обстеження акваторії.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Кучурганському водосховищі в Одеській області зафіксували замор риби. Загибель товстолоба виявили одразу у двох громадах поблизу українсько-молдовського кордону. Екологи вже відібрали проби води та встановлюють причини мору.

Також Новини.LIVE писали, що пляма соняшникової олії, яка потрапила у Чорне море після російського удару по порту Чорноморська, дійшла до території нацпарку "Тузлівські лимани". Забруднення вже викинуло на піщаний пересип у заповідній зоні. Екологи кажуть, що частина олії опустилась у товщу води та донні відкладення, тому її складніше контролювати.