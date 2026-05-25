На побережье Одессы находят мертвых дельфинов: причины гибели

Дельфины в море. Фото иллюстративное: Азовский рыбоохранный патруль

На побережье Одесской области снова фиксируют гибель черноморских дельфинов. Тела животных находят в районе Тузловских лиманов и на пляжах Одессы. Ситуация повторяется уже не первый год.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эколога Ивана Русева.

Последствия обстрелов

В течение последних дней враг применил более 1500 ударных дронов и десятки ракет по всей Украине, значительная часть которых была направлена на логистические узлы побережья. В частности, крылатые ракеты "Калибр" запускали непосредственно из акватории Черного моря. Следствием этих мощных шумов стала контузия животных. Двух живых, но дезориентированных азовок зафиксировали на пляжах Одессы. Там же нашли тела погибших млекопитающих, а еще четыре выбросило на территории нацпарка "Тузловские лиманы" и неподалеку от него.

"Май 2026 года снова приносит тревожные новости. Только за последнюю неделю на территории нацпарка и неподалеку обнаружено уже четыре тела китообразных. Кроме того, еще двух погибших и двух живых, но контуженных азовок нашли на пляжах Одессы", — отметил эколог Иван Русев.

Тело дельфина на песке. Фото: Иван Русев

Экологические факторы

Ученый Иван Русев отмечает, что дельфины могли получить травмы или погибнуть от мин в оккупированных акваториях Крыма, Херсонской и Николаевской областей. Другой причиной является отравление нефтепродуктами, которые попадают в воду вблизи российских портов Туапсе и Новороссийск. Похожая кризисная ситуация из-за выбросов мазута и химикатов продолжается в Азовском море.

"В Азовском море сейчас продолжается настоящая экологическая катастрофа. Это непосредственное следствие войны из-за критического загрязнения воды нефтепродуктами и химическими соединениями, которые массово сбрасывают оккупанты", — добавил эколог.

Дельфин на побережье. Фото: Иван Русев

Безопасность курортного сезона

Накануне старта летнего сезона вопрос готовности Одессы к приему туристов и безопасности морской воды остается под пристальным контролем властей. Как отмечает ведущий научный сотрудник Украинского научного центра экологии моря Виктор Коморин, из-за ограничений по безопасности полноценное исследование всей акватории пока невозможно, а мониторинг осуществляется исключительно в прибрежной зоне. При этом состояние воды неоднородно и существенно отличается даже в пределах одного побережья в зависимости от течений, погодных условий и локальных источников загрязнения.

Несмотря на имеющиеся риски, эколог не прогнозирует полного запрета на купание в сезоне, однако подчеркивает необходимость постоянного микробиологического и химического контроля. Кроме экологического фактора, ключевым вызовом остается общая ситуация с безопасностью, в частности угроза минирования Черного моря. Следовательно, открытие пляжных локаций будет строго зависеть от наличия обустроенных укрытий, спасательных постов и регулярного обследования акватории.

Как сообщали Новини.LIVE, на Кучурганском водохранилище в Одесской области зафиксировали замор рыбы. Гибель толстолоба обнаружили сразу в двух общинах вблизи украинско-молдавской границы. Экологи уже отобрали пробы воды и устанавливают причины мора.

Также Новини.LIVE писали, что пятно подсолнечного масла, которое попало в Черное море после российского удара по порту Черноморска, дошло до территории нацпарка "Тузловские лиманы". Загрязнение уже выбросило на песчаную пересыпь в заповедной зоне. Экологи говорят, что часть масла опустилась в толщу воды и донные отложения, поэтому его сложнее контролировать.