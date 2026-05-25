Купальний сезон наближається: море в Одесі уже прогрілося

Люди купаються у морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Біля узбережжя Одеси продовжує підвищуватися температура морської води. На сьогодні, 25 травня, синоптики прогнозують температуру моря вже +18…+19 °С, а вдень повітря в місті прогріється до +25 °С.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 25 травня

У самій Одесі очікується мінлива хмарність. У другій половині дня можливий короткочасний дощ. Вітер буде північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15...+17 °C, вдень — +23...+25 °C.

Погода в Одеській області 25 травня

По Одеській області також прогнозують мінливу хмарність. Удень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+17 °C, а вдень — +23...+28 °C. На автошляхах області видимість буде доброю.

Пожежна небезпека на Одещині

Синоптики попереджають і про пожежну небезпеку в екосистемах регіону. Погодні умови сприятимуть низькій та місцями підвищеній імовірності виникнення пожеж при наявності відкритого вогню.

Одеса сповзає у море

Раніше Новини.LIVE писали, що одеські схили знову почали зсуватися у море. Нові провали та тріщини останніми місяцями зафіксували одразу у трьох районах міста. На Гагарінському плато щілини проходять через проїжджу частину і прибудинкові території біля житлових комплексів, а на окремих ділянках вже видно відкриті зсуви ґрунту. Не менш тривожна ситуація і на спуску Марінеска. Там після масштабного ремонту та укріплення у деяких місцях плитка уже буквально "висить у повітрі". А в районі 13-16 станцій Великого Фонтану стався зсув, який видно навіть з космосу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі перед початком пляжного сезону водолази почали обстежувати морське дно та прибирати небезпечні предмети, які можуть травмувати відпочивальників. Так, рятувальники днями з води дістали уламки російських безпілотників, гільзи від роботи ППО, арматуру, скло та інше сміття.

Окрім цього, одесити та відпочиваючі розповіли журналістам Новини.LIVE, що попри чисельні забруднення, вважають воду у морі безпечною за умови контролю з боку відповідних служб.