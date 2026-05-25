Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Купальний сезон наближається: море в Одесі уже прогрілося

Купальний сезон наближається: море в Одесі уже прогрілося

Ua ru
Дата публікації: 25 травня 2026 06:35
Купальний сезон наближається: море в Одесі уже прогрілося
Люди купаються у морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Біля узбережжя Одеси продовжує підвищуватися температура морської води. На сьогодні, 25 травня, синоптики прогнозують температуру моря вже +18…+19 °С, а вдень повітря в місті прогріється до +25 °С.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 25 травня

У самій Одесі очікується мінлива хмарність. У другій половині дня можливий короткочасний дощ. Вітер буде північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15...+17 °C, вдень — +23...+25 °C.

Погода в Одеській області 25 травня

По Одеській області також прогнозують мінливу хмарність. Удень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+17 °C, а вдень — +23...+28 °C. На автошляхах області видимість буде доброю.

Пожежна небезпека на Одещині

Синоптики попереджають і про пожежну небезпеку в екосистемах регіону. Погодні умови сприятимуть низькій та місцями підвищеній імовірності виникнення пожеж при наявності відкритого вогню.

Читайте також:

Одеса сповзає у море

Раніше Новини.LIVE писали, що одеські схили знову почали зсуватися у море. Нові провали та тріщини останніми місяцями зафіксували одразу у трьох районах міста. На Гагарінському плато щілини проходять через проїжджу частину і прибудинкові території біля житлових комплексів, а на окремих ділянках вже видно відкриті зсуви ґрунту. Не менш тривожна ситуація і на спуску Марінеска. Там після масштабного ремонту та укріплення у деяких місцях плитка уже буквально "висить у повітрі". А в районі 13-16 станцій Великого Фонтану стався зсув, який видно навіть з космосу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі перед початком пляжного сезону водолази почали обстежувати морське дно та прибирати небезпечні предмети, які можуть травмувати відпочивальників. Так, рятувальники днями з води дістали уламки російських безпілотників, гільзи від роботи ППО, арматуру, скло та інше сміття. 

Окрім цього, одесити та відпочиваючі розповіли журналістам Новини.LIVE, що попри чисельні забруднення, вважають воду у морі безпечною за умови контролю з боку відповідних служб.

Чорне море Новини Одеси прогноз погоди температура повітря
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації