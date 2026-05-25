Купальный сезон приближается: море в Одессе уже прогрелось: море в Одессе уже прогрелось

Люди купаются в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

У побережья Одессы продолжает повышаться температура морской воды. На сегодня, 25 мая, синоптики прогнозируют температуру моря уже +18...+19 °С, а днем воздух в городе прогреется до +25 °С.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 25 мая

В самой Одессе ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ветер будет северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+17 °C, днем — +23...+25 °C.

Погода в Одесской области 25 мая

По Одесской области также прогнозируют переменную облачность. Днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+17 °C, а днем — +23...+28 °C. На автодорогах области видимость будет хорошей.

Пожарная опасность в Одесской области

Синоптики предупреждают и о пожарной опасности в экосистемах региона. Погодные условия будут способствовать низкой и местами повышенной вероятности возникновения пожаров при наличии открытого огня.

Читайте также:

Одесса сползает в море

Ранее Новини.LIVE писали, что одесские склоны снова начали сдвигаться в море. Новые провалы и трещины в последние месяцы зафиксировали сразу в трех районах города. На Гагаринском плато щели проходят через проезжую часть и придомовые территории возле жилых комплексов, а на отдельных участках уже видны открытые оползни. Не менее тревожная ситуация и на спуске Маринеска. Там после масштабного ремонта и укрепления в некоторых местах плитка уже буквально "висит в воздухе". А в районе 13-16 станций Большого Фонтана произошел оползень, который видно даже из космоса.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе перед началом пляжного сезона водолазы начали обследовать морское дно и убирать опасные предметы, которые могут травмировать отдыхающих. Так, спасатели на днях из воды достали обломки российских беспилотников, гильзы от работы ПВО, арматуру, стекло и другой мусор.

Кроме этого, одесситы и отдыхающие рассказали журналистам Новини.LIVE, что несмотря на многочисленные загрязнения, считают воду в море безопасной при условии контроля со стороны соответствующих служб.