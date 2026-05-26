Курортный сезон в Одессе: море уже прогрелось до +19

Люди отдыхают у моря.

Во вторник, 26 мая, в Одесской области ожидается по-настоящему летнее потепление, а морская вода у побережья стабильно держится на комфортных отметках от +18 °С до +19 °С. Однако синоптики предупреждают о значительном усилении ветра и высокой пожарной опасности в отдельных районах области.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В самой Одессе прогнозируют переменную облачность без существенных осадков, поэтому зонтики в этот день не понадобятся. Однако горожанам стоит подготовиться к сильным порывам северо-западного ветра, скорость которого будет достигать 9-14 метров в секунду. Ночная температура воздуха в городе будет колебаться в пределах 16-18 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 25-27 градусов выше нуля.

Прогноз для области

По Одесской области также сохранится сухая погода с переменной облачностью. В ночные часы температура составит от 13 до 18 градусов тепла, а вот днем придет настоящая жара — воздух прогреется до 25-30 градусов. Для водителей ситуация будет оставаться благоприятной, ведь на всех автодорогах региона ожидается хорошая видимость.

Ситуация на побережье

Вдоль всего черноморского побережья Одесской области объявлен первый (желтый) уровень опасности. Причиной стал северо-западный ветер, который в дневные часы усилится до 12-14 метров в секунду. Несмотря на ветреную погоду, волнение моря будет оставаться легким, а уровни воды вдоль всего побережья будут безопасными для населения.

Пожарная опасность

Согласно прогнозу синоптиков, большая часть Одесской области сейчас находится в зоне среднего уровня пожарной опасности, который обозначен желтым цветом. Однако жителям южных и прибрежных общин следует проявлять особую бдительность. На территории Черноморска и Вилково зафиксирован высокий (оранжевый) уровень опасности. При таких погодных условиях любое неосторожное обращение с открытым огнем в экосистемах может мгновенно привести к масштабным и неконтролируемым пожарам.

Как сообщали Новини.LIVE, перед началом пляжного сезона в Одессе водолазы обследуют морское дно и убирают опасные предметы, которые могут травмировать отдыхающих. Среди найденного сегодня: обломки российских беспилотников, гильзы от работы ПВО, арматура, стекло и прочий мусор.

Также Новини.LIVE писали, что на побережье Одесской области снова фиксируют гибель черноморских дельфинов. Тела животных находят в районе Тузловских лиманов и на пляжах Одессы. Ситуация повторяется уже не первый год.