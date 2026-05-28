Главная Одесса Курортный сезон на паузе: море в Одессе немного остыло

Дата публикации 28 мая 2026 06:33
Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

У побережья Одессы несколько снизилась температура морской воды. На завтра, 28 мая, синоптики прогнозируют температуру моря в пределах +17...+18 °С, а днем воздух в городе прогреется лишь до +22 °С из-за прихода прохладного воздушного фронта и сильного ветра.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 28 мая

В самой Одессе прогнозируют переменную облачность. В городе возможен дождь. Ветер будет северо-западный, довольно ощутимый - 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+16 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +20...+22 °C. Волнение моря прогнозируют легкое, а уровни воды остаются безопасными.

Прогноз в Одесской области

По региону также ожидается переменная облачность, а местами пройдет дождь. Жителям области следует быть осмотрительными: ветер северо-западный, 9-14 м/с, однако местами возможны штормовые порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+16 °C, днем — +18...+23 °C. Для водителей хорошая новость: видимость на автодорогах области будет хорошей.

Пожарная опасность в Одесской области

В городе Одесса, а также в Черноморске, Белгороде-Днестровском и Сарате пожарная опасность пока полностью отсутствует. В Раздельной зафиксирован низкий уровень угрозы. Средний уровень пожарной опасности прогнозируют для Любашевки, Затишья, Сербки, Болграда и Измаила. Наиболее угрожающая ситуация сложилась на юге области, где в городе Вилково объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокого и длительного чрезвычайного уровней в населенных пунктах региона на этот день не зафиксировано.

Как сообщали Новини.LIVE, на побережье Одесской области снова фиксируют гибель черноморских дельфинов. Тела животных находят в районе Тузловских лиманов и на пляжах Одессы. Ситуация повторяется уже не первый год.

Также Новини.LIVE писали, что перед началом пляжного сезона в Одессе водолазы обследуют морское дно и убирают опасные предметы, которые могут травмировать отдыхающих. Среди найденного сегодня: обломки российских беспилотников, гильзы от работы ПВО, арматура, стекло и прочий мусор.

Одесса Черное море прогноз погоды
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
