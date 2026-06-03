Вода в морі опустилася до +14: погода в Одесі на сьогодні

Люди на Одеському пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Купальний сезон на Одещині поки відкладається через прохолодну погоду та штормове попередження. На завтра, 3 червня, синоптики прогнозують температуру морської води в межах усього +14…+15 °С, а денне повітря в місті не прогріється вище +20 °C. Крім того, в регіоні оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 3 червня

У самому місті очікується хмарна погода з проясненнями. Протягом дня прогнозують короткочасний дощ. Вітер буде південно-східний, зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14...+16 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до +18...+20 °C. Температура морської води триматиметься на позначці +14...+15 °С.

Дощ в Одеській області

По регіону також очікується хмарність із проясненнями та короткочасні дощі. Вітер південно-східний, 9–14 м/с. Температура вночі коливатиметься від +12 °C до +17 °C, а вдень становитиме +18...+23 °C. Для водіїв є й хороші новини: на автошляхах області видимість буде доброю.

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Ситуація на узбережжі

Вздовж усього узбережжя Одещини вночі та вранці очікуються пориви південно-східного вітру до 12–14 м/с, через що оголошено І рівень небезпечності (жовтий) . Хвилювання моря вночі та вранці буде помірним, а вдень зміниться на легке. Рівні моря вздовж узбережжя залишаються безпечними.

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Пожежна небезпека в регіоні

Згідно з прогнозом синоптиків, ситуація з пожежною небезпекою в Одеській області 3 червня буде неоднорідною. У більшості населених пунктів, зокрема в Одесі, Роздільній, Затишші, Сербці, Білгороді-Дністровському, Сараті, Болграді та Ізмаїлі, загроза виникнення пожеж відсутня або є низькою. Водночас на півночі області у Любашівці та на крайньому півдні у Вилкові очікується середній рівень небезпеки. Найбільш тривожна ситуація зафіксована в районі Чорноморська — там синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки, тож місцевих жителів закликають бути вкрай обережними з вогнем.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одеса активно готується до старту курортного сезону, попри всі виклики воєнного часу. Влада міста та області фокусується на безпеці відпочивальників, облаштуванні пляжів та підтримці місцевого бізнесу. Окремо перевіряють екологічні ризики після повідомлень про забруднення в регіоні. Також місто очікує значний потік туристів.

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Також Новини.LIVE писали, що курортна Затока вже чекає на перших відпочивальників у сезоні 2026 року. Власники баз активно готують територію, наповнюють басейни та відкривають бронювання на червень. Цього року вибір житла вражає: від затишних куточків у парковій зоні до номерів, де море починається прямо за порогом.