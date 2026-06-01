Головна Одеса Курортний сезон в Одесі відкладається: море холодне

Дата публікації: 1 червня 2026 06:33
Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На початку календарного літа температура морської води біля узбережжя Одеси неприємно здивує охочих зануритися. На сьогодні, 1 червня, синоптики прогнозують температуру моря всього +12…+13 °С. Попри це, загальні погодні умови вздовж узбережжя залишаються безпечними, а хвилювання моря буде легким.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 1 червня

Удень в Одесі очікується мінлива хмарність та короткочасний дощ. Вітер змінить свій напрямок: якщо зранку він буде змінних напрямків, то вдень поверне на південний і посилиться до 7-12 м/с. Денна температура повітря в місті коливатиметься в межах +17...+19 °C.

Прогноз в Одеській області

По Одеській області вдень також пануватиме мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі, можлива гроза. Стовпчики термометрів у денні години піднімуться до +17...+22 °C.

Вранці на автошляхах області місцями очікується туман, через що видимість погіршиться до 200–500 метрів. Будьте уважні за кермом.

Згідно з прогнозом ГМЦ Чорного та Азовського морів на 1 червня, рівень пожежної небезпеки в регіоні буде переважно спокійним. В Одесі, Любашівці та Сараті очікується низький рівень небезпеки, в Ізмаїлі — середня, а в Роздільній, Білгороді-Дністровському та Болграді вона взагалі відсутня. Водночас високий рівень пожежної небезпеки прогнозують лише в районах Затишшя, Чорноморська та Вилкового, тож тамтешнім мешканцям варто бути обачнішими з відкритим вогнем.

Як повідомляли Новини.LIVE, перед початком пляжного сезону в Одесі водолази обстежують морське дно та прибирають небезпечні предмети, які можуть травмувати відпочивальників. Серед знайденого сьогодні: уламки російських безпілотників, гільзи від роботи ППО, арматура, скло та інше сміття.

Також Новини.LIVE писали, що після удару по порту у морі вже фіксували великі маслянисті плями біля узбережжя Одещини. Екологи попереджали, що забруднення може шкодити морським організмам, птахам та прибережній екосистемі Чорного моря.

Одеса Чорне море прогноз погоди
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
