Главная Одесса Курортный сезон в Одессе откладывается: море холодное

Дата публикации 1 июня 2026 06:33
Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В начале календарного лета температура морской воды у побережья Одессы неприятно удивит желающих окунуться. На сегодня, 1 июня, синоптики прогнозируют температуру моря всего +12...+13 °С. Несмотря на это, общие погодные условия вдоль побережья остаются безопасными, а волнение моря будет легким.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 1 июня

Днем в Одессе ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер изменит свое направление: если утром он будет переменных направлений, то днем повернет на южный и усилится до 7-12 м/с. Дневная температура воздуха в городе будет колебаться в пределах +17...+19 °C.

Прогноз в Одесской области

По Одесской области днем также будет царить переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до +17...+22 °C.

Утром на автодорогах области местами ожидается туман, из-за чего видимость ухудшится до 200-500 метров. Будьте внимательны за рулем.

Пожарная опасность в Одесской области

Согласно прогнозу ГМЦ Черного и Азовского морей на 1 июня, уровень пожарной опасности в регионе будет преимущественно спокойным. В Одессе, Любашевке и Сарате ожидается низкий уровень опасности, в Измаиле — средний, а в Раздельной, Белгороде-Днестровском и Болграде она вообще отсутствует. В то же время высокий уровень пожарной опасности прогнозируют только в районах Затишья, Черноморска и Вилково, поэтому тамошним жителям стоит быть осторожнее с открытым огнем.

Как сообщали Новини.LIVE, перед началом пляжного сезона в Одессе водолазы обследуют морское дно и убирают опасные предметы, которые могут травмировать отдыхающих. Среди найденного сегодня: обломки российских беспилотников, гильзы от работы ПВО, арматура, стекло и прочий мусор.

Также Новини.LIVE писали, что после удара по порту в море уже фиксировали большие маслянистые пятна у побережья Одесской области. Экологи предупреждали, что загрязнение может вредить морским организмам, птицам и прибрежной экосистеме Черного моря.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
