Гроза та дощ накриють Одесу: завтра море сильно охолоне

Люди на пляжі Одеси.

Літо вирішило взяти паузу, не встигнувши розпочатися, адже в Одеському регіоні очікується різка зміна погодних умов. На суботу, 30 травня, синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища першого жовтого рівня небезпечності через грози. Разом із негодою прийде й відчутне похолодання, яке тимчасово поставить на паузу підготовку до пляжного сезону.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі протягом доби очікується мінлива хмарність. Уже зранку та впродовж дня у місті прогнозують короткочасний дощ і грозу, а північно-західний вітер посилиться до 9-14 метрів за секунду. Температурні показники суттєво впадуть порівняно з попередніми днями. Вночі стовпчики термометрів покажуть усього 10–12° тепла, а вдень повітря прогріється лише до 16–18 градусів. Крім того, біля узбережжя Одеси різко охололо море — температура води впала до 13–14 градусів, тому про комфортне купання наразі взагалі не йдеться.

Прогноз для області

На території Одеської області також пануватиме мінлива хмарність. Ночі стануть значно прохолоднішими, і місцями пройде невеликий дощ, а в денні години по всій області очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 9–14 метрів за секунду. Нічна температура в регіоні коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, а вдень повітря прогріється в межах 15–20 градусів. На автошляхах області видимість залишатиметься доброю, проте водіям слід бути максимально уважними через мокре покриття та можливе погіршення погодних умов під час поривів вітру та грози.

Пожежна небезпека

Попри дощову та прохолодну погоду, синоптики попереджають про неоднорідну та досить тривожну ситуацію в екосистемах регіону. Найбільш загрозливі погодні умови очікуються на крайньому півдні області, де в районі Вилкового оголошено найвищий, надзвичайний п'ятий клас пожежної небезпеки. Також високий четвертий клас загрози прогнозують для мешканців Болграда, Чорноморська та Затишшя. Трохи спокійніша, але все одно напружена ситуація з середнім третім класом небезпеки утримається у Любашівці, Сербці, Білгороді-Дністровському та Ізмаїлі.

Водночас мінімальні ризики фіксують лише в Одесі, Роздільній та Сараті, де прогнозують низький другий клас. Через такий розподіл рятувальники закликають жителів області, особливо у південних громадах, суворо дотримуватися правил безпеки та бути вкрай обережними з відкритим вогнем.

Як повідомляли Новини.LIVE, після удару по порту у морі вже фіксували великі маслянисті плями біля узбережжя Одещини. Екологи попереджали, що забруднення може шкодити морським організмам, птахам та прибережній екосистемі Чорного моря.

Також Новини.LIVE писали, що перед початком пляжного сезону в Одесі водолази обстежують морське дно та прибирають небезпечні предмети, які можуть травмувати відпочивальників. Серед знайденого сьогодні: уламки російських безпілотників, гільзи від роботи ППО, арматура, скло та інше сміття.