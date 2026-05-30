Гроза и дождь накроют Одессу: завтра море сильно остынет

Лето решило взять паузу, не успев начаться, ведь в Одесском регионе ожидается резкая смена погодных условий. На субботу, 30 мая, синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях первого желтого уровня опасности из-за гроз. Вместе с непогодой придет и ощутимое похолодание, которое временно поставит на паузу подготовку к пляжному сезону.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе в течение суток ожидается переменная облачность. Уже утром и в течение дня в городе прогнозируют кратковременный дождь и грозу, а северо-западный ветер усилится до 9-14 метров в секунду. Температурные показатели существенно упадут по сравнению с предыдущими днями. Ночью столбики термометров покажут всего 10-12° тепла, а днем воздух прогреется лишь до 16-18 градусов. Кроме того, у побережья Одессы резко остыло море — температура воды упала до 13-14 градусов, поэтому о комфортном купании сейчас речь вообще не идет.

Прогноз для области

На территории Одесской области также будет царить переменная облачность. Ночи станут значительно прохладнее, и местами пройдет небольшой дождь, а в дневные часы по всей области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет северо-западным со скоростью 9-14 метров в секунду. Ночная температура в регионе будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла, а днем воздух прогреется в пределах 15-20 градусов. На автодорогах области видимость будет оставаться хорошей, однако водителям следует быть максимально внимательными из-за мокрого покрытия и возможного ухудшения погодных условий во время порывов ветра и грозы.

Пожарная опасность

Несмотря на дождливую и прохладную погоду, синоптики предупреждают о неоднородной и достаточно тревожной ситуации в экосистемах региона. Наиболее угрожающие погодные условия ожидаются на крайнем юге области, где в районе Вилково объявлен самый высокий, чрезвычайный пятый класс пожарной опасности. Также высокий четвертый класс угрозы прогнозируют для жителей Болграда, Черноморска и Затишья. Немного спокойнее, но все равно напряженная ситуация со средним третьим классом опасности сохранится в Любашевке, Сербке, Белгороде-Днестровском и Измаиле.

В то же время минимальные риски фиксируют только в Одессе, Раздельной и Сарате, где прогнозируют низкий второй класс. Из-за такого распределения спасатели призывают жителей области, особенно в южных общинах, строго соблюдать правила безопасности и быть крайне осторожными с открытым огнем.

Как сообщали Новини.LIVE, после удара по порту в море уже фиксировали большие маслянистые пятна у побережья Одесской области. Экологи предупреждали, что загрязнение может вредить морским организмам, птицам и прибрежной экосистеме Черного моря.

Также Новини.LIVE писали, что перед началом пляжного сезона в Одессе водолазы обследуют морское дно и убирают опасные предметы, которые могут травмировать отдыхающих. Среди найденного сегодня: обломки российских беспилотников, гильзы от работы ПВО, арматура, стекло и прочий мусор.