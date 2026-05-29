Головна Одеса Вода у морі біля Одеси стала холодною: погода на сьогодні

Дата публікації: 29 травня 2026 06:33
Люди біля моря в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Біля узбережжя Одеси зафіксували помітне зниження температури морської води, тож відкриття повноцінного купального сезону доведеться трохи відкласти. На 29 травня синоптики прогнозують похолодання. Крім того, у регіоні оголошено жовтий рівень небезпечності через сильний вітер та високу загрозу пожеж в окремих районах.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 29 травня

У п'ятницю в Одесі очікується мінлива хмарність, а вдень пройде короткочасний дощ. Вітер зміниться на північно-західний і буде досить відчутним — від 9 до 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 10–12 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 17 до 19 градусів. Температура морської води триматиметься на рівні 15–16 градусів за Цельсієм, при цьому хвилювання моря буде легким, а рівні води — безпечними.

Прогноз для Одещини

По Одеській області також утримається мінлива хмарність, і вдень місцями можливий короткочасний дощ. Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 9–14 метрів за секунду, проте вздовж узбережжя вдень пориви сягатимуть 12–14 метрів за секунду, через що оголошено перший, жовтий рівень небезпечності. Нічна температура в регіоні коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла, а денна становитиме від 17 до 22 градусів. На автошляхах області прогнозують добру видимість.

Пожежна небезпека

Попри загальне похолодання та дощі, синоптики попереджають про пожежну небезпеку в екосистемах регіону, яка суттєво різниться залежно від району. Низька та відсутня небезпека, що відповідає зеленому рівню, спостерігається безпосередньо в Одесі та Роздільній. Середня небезпека жовтого рівня зафіксована у Любашівці, Сербці, Сараті та Білгороді-Дністровському. Водночас висока небезпека помаранчевого рівня оголошена у Затишші, Чорноморську, Болграді та Ізмаїлі. Найбільш критична ситуація прогнозується в районі Вилкового, де оголошено надзвичайну небезпеку червоного рівня. Жителів цих районів закликають бути максимально обережними з відкритим вогнем.

Як повідомляли Новини.LIVE, перед початком пляжного сезону в Одесі водолази обстежують морське дно та прибирають небезпечні предмети, які можуть травмувати відпочивальників. Серед знайденого сьогодні: уламки російських безпілотників, гільзи від роботи ППО, арматура, скло та інше сміття.

Також Новини.LIVE писали, що після удару по порту у морі вже фіксували великі маслянисті плями біля узбережжя Одещини. Екологи попереджали, що забруднення може шкодити морським організмам, птахам та прибережній екосистемі Чорного моря.

погода Одеса прогноз погоди
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
