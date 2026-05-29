Вода в море возле Одессы стала холодной: погода на сегодня

У побережья Одессы зафиксировали заметное снижение температуры морской воды, поэтому открытие полноценного купального сезона придется немного отложить. На 29 мая синоптики прогнозируют похолодание. Кроме того, в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра и высокой угрозы пожаров в отдельных районах.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 29 мая

В пятницу в Одессе ожидается переменная облачность, а днем пройдет кратковременный дождь. Ветер сменится на северо-западный и будет довольно ощутимым — от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут от 17 до 19 градусов. Температура морской воды будет держаться на уровне 15-16 градусов по Цельсию, при этом волнение моря будет легким, а уровни воды — безопасными.

Прогноз для Одесской области

По Одесской области также сохранится переменная облачность, и днем местами возможен кратковременный дождь. Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 9-14 метров в секунду, однако вдоль побережья днем порывы будут достигать 12-14 метров в секунду, из-за чего объявлен первый, желтый уровень опасности. Ночная температура в регионе будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла, а дневная составит от 17 до 22 градусов. На автодорогах области прогнозируют хорошую видимость.

Пожарная опасность

Несмотря на общее похолодание и дожди, синоптики предупреждают о пожарной опасности в экосистемах региона, которая существенно отличается в зависимости от района. Низкая и отсутствующая опасность, соответствующая зеленому уровню, наблюдается непосредственно в Одессе и Раздельной. Средняя опасность желтого уровня зафиксирована в Любашевке, Сербке, Сарате и Белгороде-Днестровском. В то же время высокая опасность оранжевого уровня объявлена в Затишье, Черноморске, Болграде и Измаиле. Наиболее критическая ситуация прогнозируется в районе Вилково, где объявлена чрезвычайная опасность красного уровня. Жителей этих районов призывают быть максимально осторожными с открытым огнем.

Как сообщали Новини.LIVE, перед началом пляжного сезона в Одессе водолазы обследуют морское дно и убирают опасные предметы, которые могут травмировать отдыхающих. Среди найденного сегодня: обломки российских беспилотников, гильзы от работы ПВО, арматура, стекло и прочий мусор.

Также Новини.LIVE писали, что после удара по порту в море уже фиксировали большие маслянистые пятна у побережья Одесской области. Экологи предупреждали, что загрязнение может вредить морским организмам, птицам и прибрежной экосистеме Черного моря.