Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Вода в море возле Одессы стала холодной: погода на сегодня

Вода в море возле Одессы стала холодной: погода на сегодня

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 06:33
Вода в море возле Одессы стала холодной: погода на сегодня
Люди возле моря в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

У побережья Одессы зафиксировали заметное снижение температуры морской воды, поэтому открытие полноценного купального сезона придется немного отложить. На 29 мая синоптики прогнозируют похолодание. Кроме того, в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра и высокой угрозы пожаров в отдельных районах.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 29 мая

В пятницу в Одессе ожидается переменная облачность, а днем пройдет кратковременный дождь. Ветер сменится на северо-западный и будет довольно ощутимым — от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут от 17 до 19 градусов. Температура морской воды будет держаться на уровне 15-16 градусов по Цельсию, при этом волнение моря будет легким, а уровни воды — безопасными.

Прогноз для Одесской области

По Одесской области также сохранится переменная облачность, и днем местами возможен кратковременный дождь. Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 9-14 метров в секунду, однако вдоль побережья днем порывы будут достигать 12-14 метров в секунду, из-за чего объявлен первый, желтый уровень опасности. Ночная температура в регионе будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла, а дневная составит от 17 до 22 градусов. На автодорогах области прогнозируют хорошую видимость.

Пожарная опасность

Несмотря на общее похолодание и дожди, синоптики предупреждают о пожарной опасности в экосистемах региона, которая существенно отличается в зависимости от района. Низкая и отсутствующая опасность, соответствующая зеленому уровню, наблюдается непосредственно в Одессе и Раздельной. Средняя опасность желтого уровня зафиксирована в Любашевке, Сербке, Сарате и Белгороде-Днестровском. В то же время высокая опасность оранжевого уровня объявлена в Затишье, Черноморске, Болграде и Измаиле. Наиболее критическая ситуация прогнозируется в районе Вилково, где объявлена чрезвычайная опасность красного уровня. Жителей этих районов призывают быть максимально осторожными с открытым огнем.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, перед началом пляжного сезона в Одессе водолазы обследуют морское дно и убирают опасные предметы, которые могут травмировать отдыхающих. Среди найденного сегодня: обломки российских беспилотников, гильзы от работы ПВО, арматура, стекло и прочий мусор.

Также Новини.LIVE писали, что после удара по порту в море уже фиксировали большие маслянистые пятна у побережья Одесской области. Экологи предупреждали, что загрязнение может вредить морским организмам, птицам и прибрежной экосистеме Черного моря.

погода Одесса прогноз погоды
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации