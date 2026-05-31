Вода у морі біля Одеси похолодала: погода на сьогодні

Люди на пляжі Одеси.

Напередодні літа біля узбережжя Одеси зафіксували значне зниження температури морської води. Надіям на швидкий старт купального сезону завадить ще й штормове попередження. Синоптики оголосили про небезпечні хвилі та різке похолодання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 31 травня

В Одесі очікується мінлива хмарність. Вночі минеться без істотних опадів, а от удень очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря помітно впаде: вночі стовпчики термометрів покажуть +11...+13 °C, а вдень повітря прогріється лише до +18...+20 °C. Охололо і море — температура морської води впаде до +17...+18 °C.

Штормове попередження

Синоптики оголосили I (жовтий) рівень небезпечності. Уночі 31 травня біля узбережжя Одещини очікується помірне хвилювання моря, яке вдень зміниться на легке. Вітер уздовж узбережжя буде західний з переходом удень на південно-західний, 6-11 м/с.

Погода в Одеській області

По регіону також прогнозують мінливу хмарність. Уночі опадів не передбачається, а вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме +8...+13 °C, вдень — +18...+23 °C. Для водіїв хороша новина — видимість на автошляхах області буде доброю. Показники температури води на морському узбережжі області будуть ще нижчими — усього +13...+14 °C.

Пожежна небезпека на Одещині

Попри загальне похолодання, ситуація з пожежною небезпекою в області неоднорідна. За даними синоптиків, на півдні та в прибережній зоні зберігаються ризики:

Високий рівень (помаранчевий): оголошено в Болграді, Ізмаїлі та Чорноморську.

Надзвичайний рівень (червоний): зафіксовано у Вилковому.

На решті території області (зокрема в Одесі, Подільську та Роздільній) ситуація залишається відносно спокійною — там спостерігається середня, низька або взагалі відсутня пожежна небезпека.

Як повідомляли Новини.LIVE, регіональна безпека у Чорному морі зазнає глибоких змін на тлі повномасштабної війни та трансформації світового порядку. Посилюється конкуренція між глобальними та регіональними гравцями, що впливає на політичні, економічні та військові процеси. Стара архітектура безпеки поступово втрачає ефективність і не відповідає новим загрозам.

Також Новини.LIVE писали, що під час атаки російських безпілотників у Чорному морі постраждав турецький суховантаж ANT, який ішов під прапором Вануату з порту в Одеській області. Двох поранених моряків евакуювали катери Військово-Морських Сил ЗСУ, а пожежу на борту судна спільно загасили військові та рятувальники.