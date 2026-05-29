Безпека Чорного моря: Залужний назвав 7 головних етапів

Корабель РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Регіональна безпека у Чорному морі зазнає глибоких змін на тлі повномасштабної війни та трансформації світового порядку. Посилюється конкуренція між глобальними та регіональними гравцями, що впливає на політичні, економічні та військові процеси. Стара архітектура безпеки поступово втрачає ефективність і не відповідає новим загрозам. Окремо зростає роль технологій, які змінюють характер сучасних бойових дій на морі та в повітрі.

Про це передають заявив посол у Великій Британії, ексголовком Валерій Залужний під час Black Sea Security Forum, передають журналісти Новини.LIVE, які перебувають на місці події.

Нова реальність

Війна Росії проти України вже змінила не лише Європу, а й увесь світовий порядок. Старі механізми безпеки більше не працюють, а міжнародні структури не змогли запобігти великій війні у центрі Європи. Завершення війни має супроводжуватись створенням нової системи безпеки. Особливу увагу потрібно приділити Азово-Чорноморському регіону, де інтереси багатьох держав постійно перетинаються.

"Старі системи остаточно втратили свою здатність як запобігати, так і захищати. Саме закінчення війни та паралельне переформатування глобальної і регіональної безпеки є шансом на уникнення нового великого конфлікту", — заявив Залужний.

Помилки НАТО

Ексголовком наголосив, що НАТО досі не має чіткої стратегії щодо Чорного моря. На його думку, Альянс роками сприймав регіон як зону впливу Росії, що дозволило Кремлю посилити військову присутність та створити загрозу для Південного флангу Європи. Залужний нагадав, що Росія використовувала Чорне море як основу для операцій у Сирії та Середземномор’ї. Він також попередив, що будь-яке послаблення уваги Заходу дозволить Москві швидко відновити свої сили.

Читайте також:

"Продовжуючи історично ставитися до Чорного моря як до внутрішнього озера Росії, НАТО фактично давало можливість Росії розширювати свої бойові можливості. Росія обов’язково скористається будь-якою паузою для відновлення експансії", — сказав він.

Роль Туреччини

Саме закриття проток Босфор і Дарданелли не дозволило Росії перекинути додаткові кораблі до Чорного моря після початку повномасштабної війни. Водночас дипломат попередив про ризики після можливого припинення бойових дій. За словами Залужного, Кремль може вимагати від Анкари знову відкрити протоки для російського флоту.

"Повторне відкриття протоків для російських військових кораблів стане одним із найнебезпечніших викликів. Це дозволить Росії швидко відновити контроль над торговими потоками та повернути військову присутність у Чорному морі", — наголосив Залужний.

Китайський вплив

Під час виступу Залужний також звернув увагу на зростання впливу Китаю у Чорноморському регіоні. За його словами, Пекін поступово посилює економічну присутність, а держави регіону зацікавлені у китайських інвестиціях. Водночас він попередив, що така співпраця може змінити баланс сил та послабити позиції західних союзників. Окремо дипломат нагадав про підтримку Росії з боку Китаю в умовах санкцій.

"Саме завдяки Китаю Росія все ще має можливість підтримувати власну економіку та продовжувати війну. Спочатку це виглядає як економічна співпраця, але згодом може призвести до втрати критичної інфраструктури та союзників", — заявив він.

Дрони змінюють війну

Останнім пунктом перемоги над РФ Залужний назвав технологічну революцію у війні. За його словами, Україна вже довела ефективність морських і повітряних дронів, які здатні виснажувати дорогі системи ППО та флот противника. Він наголосив, що дешеві безпілотники змінюють правила морської війни та роблять навіть великі кораблі вразливими. На його думку, саме Україна сьогодні формує нові підходи до сучасних бойових дій.

"Вартість морського дрону в сотні разів менша за ракету-перехоплювач і в тисячі разів менша за вартість ураженого судна. Україна продемонструвала, як технології можуть змінити фундаментальні основи війни на морі", — підсумував Залужний.

Як повідомляли Новини.LIVE, українська армія готується до масштабної роботизації фронту, яка має докорінно змінити підхід до ведення бойових дій. Вже до кінця 2026 року планується замінити третину піхоти безпілотниками та наземними роботами, щоб вивести людей із найнебезпечніших зон. Водночас на полі бою триває постійні перегони технологій, які змушують адаптуватися не лише Україну, а й увесь західний світ.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі продовжують укріплювати оборонні рубежі через постійну загрозу з боку Росії. Навколо міста зводять фортифікації, облаштовують бліндажі, встановлюють "зуби дракона" та інші захисні споруди. Наразі ризик морського десанту мінімальний, однак Україна все одно готується до будь-яких дій ворога.