Дрони замінять 30% піхоти: плани ЗСУ до кінця 2026 року

Військові на фронті. Фото ілюстративне: 23 окрема механізована бригада

Українська армія готується до масштабної роботизації фронту, яка має докорінно змінити підхід до ведення бойових дій. Вже до кінця 2026 року планується замінити третину піхоти безпілотниками та наземними роботами, щоб вивести людей із найнебезпечніших зон. Водночас на полі бою триває постійні перегони технологій, які змушують адаптуватися не лише Україну, а й увесь західний світ.

Про це передають журналісти Новини.LIVE, які перебувають Black Sea Security Forum.

Заміна піхоти

Сучасна війна дуже відрізняється від того, що було у 2014 році. Тоді основою боїв залишались окопи та піхота, але зараз фронт швидко переходить до технологічної війни. Нині на полі бою активно використовують дрони для логістики, евакуації поранених та доставки боєприпасів. Окрему роль вже відіграють ударні безпілотники та наземні роботизовані комплекси.

"Зараз у нас є 4-кілометрова зона смерті. Третина дронів знаходиться у 3-му армійському корпусі. Один із планів генерала Білецького — замінити 30% піхоти до кінця 2026 року дронами та роботизованими системами, щоб врятувати життя наших солдатів", — заявив заступник командира Третьої штурмової бригади Владислав Соболевський із позивним "Борисфен".

Владислав Соболевський про зміну підходу. Фото: скриншот з відео

Він додав, що технології на фронті змінюються буквально кожні кілька місяців. Зараз Україна та Росія фактично переписують правила сучасної війни. При цьому ключову роль усе одно продовжують відігравати люди — командири, оператори та військові, які ухвалюють рішення на полі бою.

Читайте також:

"Те, що ми бачимо зараз у війні — це вже повстання машин для того, щоб замінити людей на полі бою. Але рішення все одно ухвалюють люди. Саме розуміння людей і професіоналізм — це наша сила", — сказав він.

Уроки війни

Сучасна війна давно вийшла за межі лише фронту та боїв на передовій. Росія веде боротьбу не тільки зброєю, а й через економіку, інформаційний тиск та спроби впливати на суспільства інших країн. Україна відповідає ударами по військовій інфраструктурі та об’єктах, які працюють на російську армію. Однак не воює проти цивільного населення.

"Все, що стосується процесу виготовлення зброї, яка націлена на вбивство українців і руйнування наших міст, є законними оборонними цілями. Це стосується і виробництва зброї, і фінансування війни, і забезпечення окупаційної армії. Українці, на відміну від російського режиму, не воюють проти цивільних", — заявив представник ГУР МО та заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.



Андрій Юсов про дії РФ. Фото: скриншот з відео

Він також зазначив, що війна сьогодні точиться не лише на передовій, а й у інформаційному просторі. За словами Юсова, Росія намагається тиснути через страх, дезінформацію та спроби посварити Україну із союзниками. Саме тому стійкість суспільства зараз є не менш важливою, ніж робота армії.

"Армія має бути ефективна і захищати державу, але суспільство має гарантувати стійкість і стабільність та протистояти когнітивним загрозам. Завдання Путіна — розкидати, знищити і розсварити українців, наших партнерів і вільний світ", — сказав він.

Попередження Заходу

Окремо під час дискусії Андрій Юсов звернувся до західних партнерів та заявив, що головний висновок для світу — Росії не можна довіряти. Він нагадав, що перед повномасштабним вторгненням Москва також заперечувала свої плани щодо нападу на Україну. Безпека не може бути сталою даністю, над нею потрібно працювати постійно.

"Росії і Путіну не можна вірити. Ніколи. Безпека — це не даність, і як тільки ти думаєш, що вона гарантована, ти починаєш програвати", — заявив Юсов.

Він додав, що сила демократичних країн полягає у готовності боротися за свободу. Саме це, на його думку, сьогодні стало одним із головних уроків війни для всього світу.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі продовжують укріплювати оборонні рубежі через постійну загрозу з боку Росії. Навколо міста зводять фортифікації, облаштовують бліндажі, встановлюють "зуби дракона" та інші захисні споруди. Наразі ризик морського десанту мінімальний, однак Україна все одно готується до будь-яких дій ворога.

Також Новини.LIVE писали, що Одеса залишається для Кремля головною ціллю на півдні, оскільки контроль над містом означає панування в Чорному морі. Ворог хоче захопити порти та логістичні вузли, щоб заблокувати Україну та вийти до кордонів Молдови.