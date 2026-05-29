Дроны заменят 30% пехоты: планы ВСУ до конца 2026 года

Военные на фронте. Фото иллюстративное: 23 отдельная механизированная бригада

Украинская армия готовится к масштабной роботизации фронта, которая должна в корне изменить подход к ведению боевых действий. Уже к концу 2026 года планируется заменить треть пехоты беспилотниками и наземными роботами, чтобы вывести людей из самых опасных зон. В то же время на поле боя продолжается постоянная гонка технологий, которые заставляют адаптироваться не только Украину, но и весь западный мир.

Об этом передают журналисты Новини.LIVE, которые находятся Black Sea Security Forum.

Замена пехоты

Современная война очень отличается от того, что было в 2014 году. Тогда основой боев оставались окопы и пехота, но сейчас фронт быстро переходит к технологической войне. Сейчас на поле боя активно используют дроны для логистики, эвакуации раненых и доставки боеприпасов. Отдельную роль уже играют ударные беспилотники и наземные роботизированные комплексы.

"Сейчас у нас есть 4-километровая зона смерти. Треть дронов находится в 3-м армейском корпусе. Один из планов генерала Билецкого — заменить 30% пехоты до конца 2026 года дронами и роботизированными системами, чтобы спасти жизни наших солдат", — заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Владислав Соболевский с позывным "Борисфен".

Владислав Соболевский об изменении подхода. Фото: скриншот из видео

Он добавил, что технологии на фронте меняются буквально каждые несколько месяцев. Сейчас Украина и Россия фактически переписывают правила современной войны. При этом ключевую роль все равно продолжают играть люди — командиры, операторы и военные, которые принимают решения на поле боя.

Читайте также:

"То, что мы видим сейчас в войне — это уже восстание машин для того, чтобы заменить людей на поле боя. Но решения все равно принимают люди. Именно понимание людей и профессионализм — это наша сила", — сказал он.

Уроки войны

Современная война давно вышла за пределы только фронта и боев на передовой. Россия ведет борьбу не только оружием, но и через экономику, информационное давление и попытки влиять на общества других стран. Украина отвечает ударами по военной инфраструктуре и объектам, которые работают на российскую армию. Однако не воюет против гражданского населения.

"Все, что касается процесса изготовления оружия, которое нацелено на убийство украинцев и разрушение наших городов, является законными оборонительными целями. Это касается и производства оружия, и финансирования войны, и обеспечения оккупационной армии. Украинцы, в отличие от российского режима, не воюют против гражданских", — заявил представитель ГУР МО и заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Андрей Юсов о действиях РФ. Фото: скриншот из видео

Он также отметил, что война сегодня идет не только на передовой, но и в информационном пространстве. По словам Юсова, Россия пытается давить через страх, дезинформацию и попытки поссорить Украину с союзниками. Именно поэтому устойчивость общества сейчас не менее важна, чем работа армии.

"Армия должна быть эффективна и защищать государство, но общество должно гарантировать устойчивость и стабильность и противостоять когнитивным угрозам. Задача Путина — разбрасывать, уничтожить и рассорить украинцев, наших партнеров и свободный мир", — сказал он.

Предупреждение Западу

Отдельно во время дискуссии Андрей Юсов обратился к западным партнерам и заявил, что главный вывод для мира — России нельзя доверять. Он напомнил, что перед полномасштабным вторжением Москва также отрицала свои планы по нападению на Украину. Безопасность не может быть постоянной данностью, над ней нужно работать постоянно.

"России и Путину нельзя верить. Никогда. Безопасность — это не данность, и как только ты думаешь, что она гарантирована, ты начинаешь проигрывать", — заявил Юсов.

Он добавил, что сила демократических стран заключается в готовности бороться за свободу. Именно это, по его мнению, сегодня стало одним из главных уроков войны для всего мира.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе продолжают укреплять оборонительные рубежи из-за постоянной угрозы со стороны России. Вокруг города возводят фортификации, обустраивают блиндажи, устанавливают "зубы дракона" и другие защитные сооружения. Сейчас риск морского десанта минимальный, однако Украина все равно готовится к любым действиям врага.

Также Новини.LIVE писали, что Одесса остается для Кремля главной целью на юге, поскольку контроль над городом означает господство в Черном море. Враг хочет захватить порты и логистические узлы, чтобы заблокировать Украину и выйти к границам Молдовы.