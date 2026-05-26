Одесу готують до кругової оборони: роботи завершуються

укриплення на кордоні з Придністров'ям. Фото: ОК "Захід"

Одеса та область постійно залишаються під загрозою російських атак. РФ регулярно обстрілює регіон дронами й ракетами та не приховує планів щодо півдня України. Через це навколо міста посилюють оборону, укріплюють кордон і нарощують систему захисту неба. Військові кажуть, що будь-яка спроба прориву матиме для ворога серйозні наслідки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь" ЗС України.

Кругова оборона

Навколо Одеси завершується будівництво багатокілометрової системи укріплень. На різних ділянках облаштовують протитанкові рови, бліндажі, встановлюють колючий дріт, "зуби дракона" та спеціальні загородження. Військові наголошують, що такі роботи потрібні для того, щоб у ворога не було шансів на висадку чи прорив. За їхніми словами, потужна оборона навпаки знижує ризик нового наступу на регіон.

Укріплення кордону

Україна також продовжує посилювати придністровську ділянку кордону в Одеській області. Там нарощують фортифікації, системи спостереження та багаторівневий захист. Виконувач обов’язків голови Держприкордонслужби Валерій Вавринюк відвідав підрозділи Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів. Основну увагу під час поїздки приділили саме інженерному облаштуванню кордону та готовності до можливих провокацій.

У ДПСУ зазначають, що придністровський напрямок залишається під особливим контролем через ризики дестабілізації поблизу Одещини.

Читайте також:

Захист неба

Начальник регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь" Денис Носіков заявив, що система захисту Одеси постійно посилюється. За його словами, зараз українські сили збивають 70–80% російських "шахедів". Крім мобільних вогневих груп, у небі працюють спеціальні екіпажі-перехоплювачі, а їхню кількість збільшують.

Також в області готують добровольців, які у разі загрози можуть долучитися до національного спротиву.

Як повідомляли Новини.LIVE, на півдні України фіксують ознаки потенційної загрози. Йдеться, зокрема, про наступ РФ з території Придністров’я. Водночас ситуація залишається під контролем українських сил. Оборона посилюється, а ризик провокацій враховують.

Також Новини.LIVE писали, що Одеса залишається для Кремля головною ціллю на півдні, оскільки контроль над містом означає панування в Чорному морі. За словами експерта, ворог хоче захопити порти та логістичні вузли, щоб заблокувати Україну та вийти до кордонів Молдови.