Російські паспорти для Придністров'я: загроза для Одещини

Пам'ятник в місті Тирасполі.

Після рішень Росії щодо Придністров’я в Україні знову заговорили про ризики для Одещини та південного кордону. На тлі спрощення отримання російських паспортів для жителів невизнаного регіону військові та експерти нагадують, що РФ уже використовувала Придністров’я для диверсій і провокацій на початку повномасштабної війни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву речника Української добровольчої армії Сергія Братчука в етері телемарафону "Ми — Україна".

Напруга на кордоні з ПМР

Сергій Братчук нагадує, що подібні сценарії вже використовувалися Росією на початку великої війни. Саме через територію невизнаного регіону тоді намагалися діяти російські диверсійні групи. За словами експерта, цей напрямок і зараз залишається потенційною точкою ризику для Одеської області.

"На початку повномасштабного вторгнення ми якраз із цим стикалися, тому що перші диверсійно-розвідувальні групи в Україну закидалися саме з так званого Придністров’я", — сказав Братчук.

Ситуація в Придністров'ї

За його словами, ще у 2022 році в Придністров'ї проводили так звані "мобілізаційні збори", однак реальної підтримки серед місцевих жителів вони не мали. Він пояснює, що багато людей намагалися будь-яким способом уникнути участі у таких процесах. Частина мешканців виїжджала до Молдови, побоюючись, що їх можуть використати у військових сценаріях Росії.

"Ми бачили, як люди брали молдовські паспорти і тікали до Молдови, щоб не потрапити на ці збори, тому що розуміли — місцеве ФСБ і російські окупанти можуть використати їх для провокацій", — каже Сергій Братчук.

Кілька громадянств в ПМР

За словами експерта, додаткову проблему створює і ситуація з документами у жителів невизнаного регіону. Частина людей одночасно має кілька громадянств, зокрема молдовські, українські та російські паспорти. Братчук зазначає, що це дає можливість окремим людям пересуватися через різні країни та використовувати різні маршрути. Саме тому питання безпеки біля південного кордону залишається чутливим для України.

"На руках у цих людей дуже багато паспортів. Це і паспорти Молдови, і паспорти України, і, на жаль, паспорти Російської Федерації", — додав Братчук.

Попри ризики, українські військові наголошують, що ситуація на цьому напрямку контрольована. За словами Братчука, Україна розуміє можливі сценарії дій Росії та готова реагувати на них.

Що каже Зеленський про ситуацію навколо ПМР

Президент України Володимир Зеленський уже обговорив ситуацію навколо Придністров’я з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та заявив про нові дії Росії в регіоні. Він наголосив, що спрощення отримання російського громадянства для мешканців Придністров’я може мати одразу кілька цілей — від політичного впливу до потенційного залучення людей до російської армії. У Кремлі таким чином фактично намагаються закріпити за собою цей регіон.

Реакція Молдови на видачу паспортів РФ в ПМР

Прем’єр-міністр Молдова Олександру Мунтяну заявив, що рішення Кремля спростити видачу російських паспортів жителям невизнаного Придністров’я може бути пов’язане з бажанням збільшити мобілізаційний ресурс для війни проти України. Про це пише NewsMaker.

За його словами, Росія намагається залучити якомога більше людей до армії, оскільки останнім часом темпи набору військових знизилися. Мунтяну також наголосив, що російське громадянство сьогодні означає не лише певні можливості, а й конкретні обов’язки, зокрема податки та інші зобов’язання перед державою.

Прем’єр закликав мешканців Придністров’я уважно ставитися до таких рішень і зважати на можливі наслідки отримання російського паспорта.

Крім того, Кишинів планує обговорити реакцію на указ, який підписав Володимир Путін. Молдова не виключає, що через це може викликати російського посла для пояснень.

Раніше Новини.LIVE писали, що речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив, що розмови про можливу загрозу для Одещини та напрямку Придністров’я не означають підготовку до негайного наступу. За його словами, це типова тактика ворога, коли на фронті немає результатів.

Також Новини.LIVE писали, що на кордоні з ПМР продовжують будувати інженерні загородження, облаштовувати мінні поля та рокадні дороги для швидкого перекидання сил і техніки. У командуванні наголошують, що це дозволить сформувати ешелоновану систему захисту та оперативно реагувати на можливі провокації чи агресивні дії. Окрему увагу також приділяють безпеці місцевих жителів, роботі аграріїв і взаємодії військових із громадами прикордонних районів.