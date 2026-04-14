Загроза з Придністров’я: Україна посилила безпеку на кордоні

Україна максимально посилила оборону на кордоні з невизнаним Придністров’ям, щоб захиститися від можливих провокацій. Через присутність російських військ та величезних складів зі зброєю цей регіон залишається джерелом небезпеки. Спеціальні заходи безпеки вже впроваджені, і вони захищають не лише українців, а й мешканців Молдови.

Ризики безпеки

Ситуація на придністровській ділянці кордону залишається напруженою. Українська сторона вважає цей напрямок потенційно небезпечним через низку факторів. Насамперед йдеться про те, що частина території Молдови фактично не контролюється офіційною владою. За словами посла України в Молдові пана Паула Роговея, там діють проросійські сили, а також перебувають російські військові, що створює додаткові ризики для регіону.

"Ризики існують. Коли частина кордону не контролюється владою Молдови і перебуває під впливом проросійських сил, загрози очевидні. Україна як держава у стані війни змушена вживати заходів для безпеки цього напрямку", — наголосив дипломат.

Комплекс заходів

Україна вже впровадила низку рішень для посилення безпеки на цій ділянці. Йдеться не лише про мінування, а про цілий комплекс дій, спрямованих на захист кордону. Такі кроки мають запобігти проникненню диверсійних груп і незаконному переміщенню зброї. Крім того, ці заходи покликані знизити ризики для цивільного населення як в Україні, так і в Молдові.

"Йдеться не тільки про мінування, а про цілий комплекс заходів для безпеки. Ми розуміємо ризики диверсій, переміщення зброї та наявність російських військ. Дрони з вибухівкою вже падали на території Молдови, і вони можуть впасти будь-де", — зазначив посол.

Дипломат також зауважив, що ситуація у Придністров’ї залишається нестабільною. Там є склади зі зброєю, які становлять потенційну небезпеку. Фіксуються випадки падіння дронів із вибухівкою, а також порушення повітряного простору. Тому загроза диверсій і надалі зберігається, і країни регіону змушені діяти максимально обережно.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одещина залишається під ризиком через близькість до окупованого Придністров’я. Росія може використати цей напрямок не для масштабного наступу, а для провокацій і тиску. Йдеться про диверсії, локальні сутички та спроби розхитати ситуацію. Такі сценарії вже застосовували на інших ділянках фронту.

Також Новини.LIVE писали, що ситуація у невизнаному Придністров’ї стрімко погіршується. Місцева економіка вже переходить у фазу глибокої кризи. Експерти кажуть, що регіон дедалі більше залежить від Кишинева. Водночас ризики соціального вибуху лише зростають.