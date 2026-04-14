Угроза из Приднестровья: Украина усилила безопасность на границе

Стела в Приднестровье. Фото иллюстративное: УНИАН

Украина максимально усилила оборону на границе с непризнанным Приднестровьем, чтобы защититься от возможных провокаций. Из-за присутствия российских войск и огромных складов с оружием этот регион остается источником опасности. Специальные меры безопасности уже внедрены, и они защищают не только украинцев, но и жителей Молдовы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на молдавские СМИ.

Риски безопасности

Ситуация на приднестровском участке границы остается напряженной. Украинская сторона считает это направление потенциально опасным из-за ряда факторов. Прежде всего речь идет о том, что часть территории Молдовы фактически не контролируется официальными властями. По словам посла Украины в Молдове господина Паула Роговея, там действуют пророссийские силы, а также находятся российские военные, что создает дополнительные риски для региона.

"Риски существуют. Когда часть границы не контролируется властями Молдовы и находится под влиянием пророссийских сил, угрозы очевидны. Украина как государство в состоянии войны вынуждена принимать меры для безопасности этого направления", — подчеркнул дипломат.

Комплекс мер

Украина уже внедрила ряд решений для усиления безопасности на этом участке. Речь идет не только о минировании, а о целом комплексе действий, направленных на защиту границы. Такие шаги должны предотвратить проникновение диверсионных групп и незаконное перемещение оружия. Кроме того, эти меры призваны снизить риски для гражданского населения как в Украине, так и в Молдове.

Читайте также:

"Речь идет не только о минировании, а о целом комплексе мер для безопасности. Мы понимаем риски диверсий, перемещения оружия и наличие российских войск. Дроны со взрывчаткой уже падали на территории Молдовы, и они могут упасть где угодно", — отметил посол.

Дипломат также отметил, что ситуация в Приднестровье остается нестабильной. Там есть склады с оружием, которые представляют потенциальную опасность. Фиксируются случаи падения дронов со взрывчаткой, а также нарушение воздушного пространства. Поэтому угроза диверсий и в дальнейшем сохраняется, и страны региона вынуждены действовать максимально осторожно.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесская область остается под риском из-за близости к оккупированному Приднестровью. Россия может использовать это направление не для масштабного наступления, а для провокаций и давления. Речь идет о диверсиях, локальных столкновениях и попытках расшатать ситуацию. Такие сценарии уже применяли на других участках фронта.

Также Новини.LIVE писали, что ситуация в непризнанном Приднестровье стремительно ухудшается. Местная экономика уже переходит в фазу глубокого кризиса. Эксперты говорят, что регион все больше зависит от Кишинева. В то же время риски социального взрыва только растут.