Придністров’я на межі колапсу: залежність від Кишинева зростає

Центр Тирасполя. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ситуація у невизнаному Придністров’ї стрімко погіршується. Місцева економіка вже переходить у фазу глибокої кризи. Експерти кажуть, що регіон дедалі більше залежить від Кишинева. Водночас ризики соціального вибуху лише зростають.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на молдавські ЗМІ.

Фінансовий колапс

Колишній депутат Молдови Олександр Слусарь заявив, що Придністров’я фактично перебуває в стані "агонії" та вже перейшло межу фінансового колапсу. За його словами, нинішнє існування регіону на 70% залежить від Кишинева і лише на 30% — від Москви. Він пояснив, що з початку 2025 року припинила діяти модель, на якій довгий час трималася економіка регіону. Йдеться про дешеві енергоресурси, контрабанду та "сірі" схеми з електроенергією.

"Режим уже не просто на межі — він її перейшов. Усе трималося на безкоштовних ресурсах і схемах, але ця система фактично зруйнована", — зазначив Слусарь.

Канали контрабанди

Додатковим ударом стало закриття каналів контрабанди та поступове посилення контролю з боку Кишинева. Влада Молдови вводить митні збори та ПДВ для підприємств лівобережжя, поступово скасовуючи пільги.

"Усе стискається: податки зростають, можливостей менше. Питання лише в тому, коли це вибухне", — додав він.

Фінансові проблеми

Експерти звертають увагу, що фінансові проблеми вже переростають у соціальні. У регіоні падають доходи, низькі зарплати та пенсії, а дедалі більше людей виїжджають працювати на підконтрольну Кишиневу територію. Представник аналітичного центру WatchDog Андрій Курерару наголосив, що країна має рухатися до єдиної податкової системи. За його словами, різні правила оподаткування створюють умови для нових "сірих схем" і нерівної конкуренції між бізнесами. Водночас ситуація залишається нестабільною. З одного боку, Європа не зацікавлена в існуванні "сірої зони". З іншого — зберігається ризик різкого загострення, якщо Росія вирішить вплинути на ситуацію.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Молдови Майя Санду заявила, що повернення Придністров’я до країни потребує часу та міжнародної підтримки. Процес передбачає демілітаризацію, демократизацію та економічне вирівнювання регіону. Влада Тирасполя, за її словами, не має великого вибору через соціальні та економічні труднощі. Документ із пропозиціями поетапної реінтеграції обговорюється з партнерами, але ще не є остаточною стратегією.

Також Новини.LIVE писали, що влада Молдови ініціює повне перезавантаження безпекової ситуації у Придністров'ї. Спікер парламенту Ігор Гросу заявив, що нинішня миротворча операція вичерпала себе і лише допомагає Росії зберігати військову присутність. Країна вже готує план мирного об’єднання своїх територій разом із міжнародними партнерами.