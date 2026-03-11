Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Присутність військ РФ у Придністров'ї гальмує розвиток Молдови

Присутність військ РФ у Придністров'ї гальмує розвиток Молдови

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 10:42
У Молдові пояснили, що блокує повернення Придністров’я
Тираспільська міська адміністрація. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Молдова продовжує рух до вступу в Європейський Союз і одночасно шукає шлях до врегулювання придністровського конфлікту. Влада країни проводить внутрішні реформи та намагається зміцнити економіку й судову систему. Водночас на ситуацію впливають зовнішній тиск і безпекові ризики в регіоні. Однією з ключових проблем залишається питання російської військової присутності на території країни.

Про це президент Молдови Майя Санду розповіла молдавським ЗМІ, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Європейський курс

Президент Молдови наголосила, що інтеграція до Європейського Союзу для країни є стратегічним вибором. За її словами, членство у європейській спільноті має допомогти зберегти незалежність і забезпечити стабільність. Санду зазначила, що Молдова стикається з серйозним зовнішнім тиском, зокрема з боку Росії. Окрім цього, країна має вирішити низку внутрішніх проблем, зокрема реформувати судову систему.

"Для нас інтеграція до Європейського Союзу — це стратегія виживання як демократії. Належність до європейської родини — це спосіб зберегти нашу незалежність, безпеку і стабільність", — сказала Майя Санду.

Реформи у країні

Молдовська влада намагається пришвидшити реформи, які необхідні для вступу до Євросоюзу. Йдеться про зміцнення незалежності судів, боротьбу з корупцією та створення умов для інвестицій. Президент підкреслила, що ці зміни мають наблизити країну до європейських стандартів. Водночас вони важливі й для внутрішньої стабільності держави.

"Ми проводимо реформи, зміцнюємо незалежність судової системи, боремося з корупцією і створюємо умови для залучення інвестицій", — зазначила Санду.

Питання Придністров’я

Окремо президент Молдови торкнулася питання врегулювання придністровського конфлікту. За її словами, Кишинів намагається поступово зближуватися з регіоном економічно та податково. При цьому влада розглядає поетапний сценарій: спочатку інтеграція до ЄС територій, які контролює уряд Молдови, а вже потім поступова реінтеграція Придністров’я.

"Ми працюємо над економічною і податковою інтеграцією з Придністров’ям, але головною перепоною залишається присутність російських військ на нашій території. Без їх виведення повна реінтеграція неможлива", — наголосила Санду.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія з 2014 року використовує Придністров’я для тиску на Україну. Звідти велися диверсійні та інформаційні операції, а також діяли проросійські мережі. Водночас експерти не говорять про негайну воєнну загрозу. Йдеться радше про ризик ескалації та дестабілізації регіону.

Також ми писали, що виведення російських військ із Придністровського регіону Молдови можливе, але потребує часу. Остаточне врегулювання конфлікту може статися після завершення війни Росії проти України. Водночас регіон уже тісно інтегрований у економіку Молдови та ЄС.

Одеса Молдова Одеська область Придністров'я Новини Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації