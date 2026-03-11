У Молдові пояснили, що блокує повернення Придністров’я

Тираспільська міська адміністрація. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Молдова продовжує рух до вступу в Європейський Союз і одночасно шукає шлях до врегулювання придністровського конфлікту. Влада країни проводить внутрішні реформи та намагається зміцнити економіку й судову систему. Водночас на ситуацію впливають зовнішній тиск і безпекові ризики в регіоні. Однією з ключових проблем залишається питання російської військової присутності на території країни.

Про це президент Молдови Майя Санду розповіла молдавським ЗМІ, передає Новини.LIVE.

Європейський курс

Президент Молдови наголосила, що інтеграція до Європейського Союзу для країни є стратегічним вибором. За її словами, членство у європейській спільноті має допомогти зберегти незалежність і забезпечити стабільність. Санду зазначила, що Молдова стикається з серйозним зовнішнім тиском, зокрема з боку Росії. Окрім цього, країна має вирішити низку внутрішніх проблем, зокрема реформувати судову систему.

"Для нас інтеграція до Європейського Союзу — це стратегія виживання як демократії. Належність до європейської родини — це спосіб зберегти нашу незалежність, безпеку і стабільність", — сказала Майя Санду.

Реформи у країні

Молдовська влада намагається пришвидшити реформи, які необхідні для вступу до Євросоюзу. Йдеться про зміцнення незалежності судів, боротьбу з корупцією та створення умов для інвестицій. Президент підкреслила, що ці зміни мають наблизити країну до європейських стандартів. Водночас вони важливі й для внутрішньої стабільності держави.

"Ми проводимо реформи, зміцнюємо незалежність судової системи, боремося з корупцією і створюємо умови для залучення інвестицій", — зазначила Санду.

Питання Придністров’я

Окремо президент Молдови торкнулася питання врегулювання придністровського конфлікту. За її словами, Кишинів намагається поступово зближуватися з регіоном економічно та податково. При цьому влада розглядає поетапний сценарій: спочатку інтеграція до ЄС територій, які контролює уряд Молдови, а вже потім поступова реінтеграція Придністров’я.

"Ми працюємо над економічною і податковою інтеграцією з Придністров’ям, але головною перепоною залишається присутність російських військ на нашій території. Без їх виведення повна реінтеграція неможлива", — наголосила Санду.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія з 2014 року використовує Придністров’я для тиску на Україну. Звідти велися диверсійні та інформаційні операції, а також діяли проросійські мережі. Водночас експерти не говорять про негайну воєнну загрозу. Йдеться радше про ризик ескалації та дестабілізації регіону.

Також ми писали, що виведення російських військ із Придністровського регіону Молдови можливе, але потребує часу. Остаточне врегулювання конфлікту може статися після завершення війни Росії проти України. Водночас регіон уже тісно інтегрований у економіку Молдови та ЄС.