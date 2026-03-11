Реинтеграция Приднестровья имеет ключевое условие

Тираспольская городская администрация. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

Молдова продолжает стремиться к вступлению в Европейский Союз, одновременно пытаясь найти решение приднестровского конфликта. Власти проводят внутренние реформы, направленные на укрепление экономики и судебной системы. При этом ситуацию осложняют внешнее давление и региональные угрозы безопасности. Одной из главных проблем по-прежнему остается присутствие российских военных на территории страны.

Об этом президент Молдовы Майя Санду рассказала молдавским СМИ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Европейский курс

Президент Молдовы подчеркнула, что интеграция в Европейский Союз для страны является стратегическим выбором. По ее словам, членство в европейском сообществе должно помочь сохранить независимость и обеспечить стабильность. Санду отметила, что Молдова сталкивается с серьезным внешним давлением, в частности со стороны России. Кроме этого, страна должна решить ряд внутренних проблем, в частности реформировать судебную систему.

"Для нас интеграция в Европейский Союз — это стратегия выживания как демократии. Принадлежность к европейской семье — это способ сохранить нашу независимость, безопасность и стабильность", — сказала Майя Санду.

Реформы в стране

Молдавская власть пытается ускорить реформы, которые необходимы для вступления в Евросоюз. Речь идет об укреплении независимости судов, борьбе с коррупцией и создании условий для инвестиций. Президент подчеркнула, что эти изменения должны приблизить страну к европейским стандартам. В то же время они важны и для внутренней стабильности государства.

"Мы проводим реформы, укрепляем независимость судебной системы, боремся с коррупцией и создаем условия для привлечения инвестиций", — отметила Санду.

Вопрос Приднестровья

Отдельно президент Молдовы затронула вопрос урегулирования приднестровского конфликта. По ее словам, Кишинев пытается постепенно сближаться с регионом экономически и налогово. При этом власти рассматривают поэтапный сценарий: сначала интеграция в ЕС территорий, которые контролирует правительство Молдовы, а уже потом постепенная реинтеграция Приднестровья.

"Мы работаем над экономической и налоговой интеграцией с Приднестровьем, но главной преградой остается присутствие российских войск на нашей территории. Без их вывода полная реинтеграция невозможна", — подчеркнула Санду.

Напомним, мы сообщали, что Россия с 2014 года использует Приднестровье для давления на Украину. Оттуда велись диверсионные и информационные операции, а также действовали пророссийские сети. В то же время эксперты не говорят о немедленной военной угрозе. Речь идет скорее о риске эскалации и дестабилизации региона.

Также мы писали, что вывод российских войск из Приднестровского региона Молдовы возможен, но требует времени. Окончательное урегулирование конфликта может произойти после завершения войны России против Украины. В то же время регион уже тесно интегрирован в экономику Молдовы и ЕС.