Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Российские войска должны покинуть Приднестровье

Российские войска должны покинуть Приднестровье

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 10:42
Реинтеграция Приднестровья имеет ключевое условие
Тираспольская городская администрация. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

Молдова продолжает стремиться к вступлению в Европейский Союз, одновременно пытаясь найти решение приднестровского конфликта. Власти проводят внутренние реформы, направленные на укрепление экономики и судебной системы. При этом ситуацию осложняют внешнее давление и региональные угрозы безопасности. Одной из главных проблем по-прежнему остается присутствие российских военных на территории страны.

Об этом президент Молдовы Майя Санду рассказала молдавским СМИ, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Европейский курс

Президент Молдовы подчеркнула, что интеграция в Европейский Союз для страны является стратегическим выбором. По ее словам, членство в европейском сообществе должно помочь сохранить независимость и обеспечить стабильность. Санду отметила, что Молдова сталкивается с серьезным внешним давлением, в частности со стороны России. Кроме этого, страна должна решить ряд внутренних проблем, в частности реформировать судебную систему.

"Для нас интеграция в Европейский Союз — это стратегия выживания как демократии. Принадлежность к европейской семье — это способ сохранить нашу независимость, безопасность и стабильность", — сказала Майя Санду.

Реформы в стране

Молдавская власть пытается ускорить реформы, которые необходимы для вступления в Евросоюз. Речь идет об укреплении независимости судов, борьбе с коррупцией и создании условий для инвестиций. Президент подчеркнула, что эти изменения должны приблизить страну к европейским стандартам. В то же время они важны и для внутренней стабильности государства.

"Мы проводим реформы, укрепляем независимость судебной системы, боремся с коррупцией и создаем условия для привлечения инвестиций", — отметила Санду.

Вопрос Приднестровья

Отдельно президент Молдовы затронула вопрос урегулирования приднестровского конфликта. По ее словам, Кишинев пытается постепенно сближаться с регионом экономически и налогово. При этом власти рассматривают поэтапный сценарий: сначала интеграция в ЕС территорий, которые контролирует правительство Молдовы, а уже потом постепенная реинтеграция Приднестровья.

"Мы работаем над экономической и налоговой интеграцией с Приднестровьем, но главной преградой остается присутствие российских войск на нашей территории. Без их вывода полная реинтеграция невозможна", — подчеркнула Санду.

Напомним, мы сообщали, что Россия с 2014 года использует Приднестровье для давления на Украину. Оттуда велись диверсионные и информационные операции, а также действовали пророссийские сети. В то же время эксперты не говорят о немедленной военной угрозе. Речь идет скорее о риске эскалации и дестабилизации региона.

Также мы писали, что вывод российских войск из Приднестровского региона Молдовы возможен, но требует времени. Окончательное урегулирование конфликта может произойти после завершения войны России против Украины. В то же время регион уже тесно интегрирован в экономику Молдовы и ЕС.

Одесса Молдова Одесская область Приднестровье Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации