Россия использует Приднестровье как плацдарм против Украины

Здание правительства непризнанной ПМР. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

С 2014 года Россия использует Приднестровье как инструмент давления на Украину. С территории региона осуществлялись диверсии и информационные операции, а также функционировали пророссийские группы. Однако эксперты не рассматривают это как непосредственную военную угрозу, скорее — как потенциальный источник эскалации и дестабилизации в регионе.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык сказал заведующий Лабораторией противодействия дезинформации КНЭУ Виталий Кулик.

РФ системно задействует Приднестровье как площадку для скрытых операций против Украины. Именно оттуда координировались информационные атаки и отдельные диверсионные действия. Регион также стал транзитной зоной для людей, связанных с пророссийскими политическими силами.

"С территории Приднестровья в Украину осуществлялось множество диверсионных и информационных спецопераций. Начиная с 2014 года, Россия использует Приднестровье как плацдарм для информационных диверсий и даже засылала диверсионные группы. В разные годы это проявлялось и на юге Украины, и во время попыток эскалации ситуации в Одессе", — подчеркнул эксперт.

Отдельную опасность представляет информационная составляющая. В регионе долгое время работали центры администрирования пророссийских телеграмм-каналов. Там также вербовали людей для выполнения задач за деньги. Именно это делает Приднестровье важным элементом гибридной войны.

"Приднестровье — это место, где администрируются наиболее токсичные пророссийские телеграмм-каналы, которые работают по Украине. Там ищут людей для совершения терактов, ведут вербовку за деньги. То есть это действительно опасный фактор, который нельзя игнорировать", — отметил Кулик.

Угроза со стороны Приднестровья

В то же время эксперт призывает не преувеличивать военную составляющую угрозы. В Приднестровье находится около 1,5 тысячи российских военных, до 8 тысяч — так называемой "армии Приднестровья" и около тысячи сотрудников местных спецслужб. Регион имеет танки, бронетехнику, системы залпового огня и стрелковое оружие, а также возможности его изготовления. Однако этого недостаточно для полномасштабных наступательных действий.

"Говорить о том, что Приднестровье создает для нас сверхбольшую военную угрозу, я бы не решился. Это потенциальная угроза, скорее фактор эскалации и провокации нестабильности в регионе. Примеры из Одессы 2022 года показывают, что попытки дестабилизации могут быть точечными, но опасными. Вопрос демилитаризации и дерусификации станет актуальным после определения ситуации на фронте", — подытожил эксперт.

По его мнению, дальнейшие шаги по региону должны быть согласованными и общими для Украины и Молдовы.

Напомним, мы сообщали, что вывод российских войск из Приднестровского региона Молдовы возможен. Однако это требует времени. Урегулирование конфликта может произойти после завершения войны России против Украины. В то же время регион уже тесно интегрирован в экономику Молдовы и ЕС.

Также мы писали, что приднестровский конфликт для Украины остается исключительно вопросом безопасности и дипломатии. Однако главным риском считают присутствие российских войск в регионе. Киев поддерживает мирное урегулирование и полное уважение к суверенитету Молдовы. Любые силовые действия не рассматриваются.