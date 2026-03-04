Россия использует Приднестровье как плацдарм против Украины

Угроза для Одесчины со стороны Приднестровья — какие риски
С 2014 года Россия использует Приднестровье как инструмент давления на Украину. С территории региона осуществлялись диверсии и информационные операции, а также функционировали пророссийские группы. Однако эксперты не рассматривают это как непосредственную военную угрозу, скорее — как потенциальный источник эскалации и дестабилизации в регионе.
Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык сказал заведующий Лабораторией противодействия дезинформации КНЭУ Виталий Кулик.
Информационные атаки информационные атаки
РФ системно задействует Приднестровье как площадку для скрытых операций против Украины. Именно оттуда координировались информационные атаки и отдельные диверсионные действия. Регион также стал транзитной зоной для людей, связанных с пророссийскими политическими силами.
"С территории Приднестровья в Украину осуществлялось множество диверсионных и информационных спецопераций. Начиная с 2014 года, Россия использует Приднестровье как плацдарм для информационных диверсий и даже засылала диверсионные группы. В разные годы это проявлялось и на юге Украины, и во время попыток эскалации ситуации в Одессе", — подчеркнул эксперт.
Отдельную опасность представляет информационная составляющая. В регионе долгое время работали центры администрирования пророссийских телеграмм-каналов. Там также вербовали людей для выполнения задач за деньги. Именно это делает Приднестровье важным элементом гибридной войны.
"Приднестровье — это место, где администрируются наиболее токсичные пророссийские телеграмм-каналы, которые работают по Украине. Там ищут людей для совершения терактов, ведут вербовку за деньги. То есть это действительно опасный фактор, который нельзя игнорировать", — отметил Кулик.
Угроза со стороны Приднестровья
В то же время эксперт призывает не преувеличивать военную составляющую угрозы. В Приднестровье находится около 1,5 тысячи российских военных, до 8 тысяч — так называемой "армии Приднестровья" и около тысячи сотрудников местных спецслужб. Регион имеет танки, бронетехнику, системы залпового огня и стрелковое оружие, а также возможности его изготовления. Однако этого недостаточно для полномасштабных наступательных действий.
"Говорить о том, что Приднестровье создает для нас сверхбольшую военную угрозу, я бы не решился. Это потенциальная угроза, скорее фактор эскалации и провокации нестабильности в регионе. Примеры из Одессы 2022 года показывают, что попытки дестабилизации могут быть точечными, но опасными. Вопрос демилитаризации и дерусификации станет актуальным после определения ситуации на фронте", — подытожил эксперт.
По его мнению, дальнейшие шаги по региону должны быть согласованными и общими для Украины и Молдовы.
Напомним, мы сообщали, что вывод российских войск из Приднестровского региона Молдовы возможен. Однако это требует времени. Урегулирование конфликта может произойти после завершения войны России против Украины. В то же время регион уже тесно интегрирован в экономику Молдовы и ЕС.
Также мы писали, что приднестровский конфликт для Украины остается исключительно вопросом безопасности и дипломатии. Однако главным риском считают присутствие российских войск в регионе. Киев поддерживает мирное урегулирование и полное уважение к суверенитету Молдовы. Любые силовые действия не рассматриваются.
