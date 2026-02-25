Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Риски со стороны Приднестровья — пути решения конфликта

Риски со стороны Приднестровья — пути решения конфликта

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 13:02
Украина и Приднестровье: разрешение конфликта
Баннер в Приднестровье. Фото иллюстративное: newsmaker

Украина рассматривает ситуацию в Приднестровье исключительно через призму безопасности и дипломатические решения. Наибольшей угрозой остается пребывание там русского военного контингента. Киев настаивает на мирном разрешении конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Молдовы. Никакие силовые сценарии со стороны Украины не планируются.

Об этом молдавским СМИ заявил посол Украины в Республике Молдова Паун Роговей, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Ситуация с безопасностью

По словам господина Пауна Роговея, ключевым фактором риска для Украины со стороны Прилуки остается пребывание там войск Российской Федерации. В то же время дипломат подчеркнул, что эту угрозу не стоит преувеличивать, ведь Украина и Молдова уже приняли ряд практических мер. Он отметил, что Киев совместно с властями Кишинева усилил контроль на приднестровском участке границы. Также сохраняется постоянная коммуникация с де-факто администрацией на левом берегу Днестра. Это, по словам дипломата, позволяет отслеживать ситуацию и предотвращать возможные попытки дестабилизации.

"Сам факт того, что в этой серой зоне находятся войска Российской Федерации, уже является основанием говорить о наличии риска. Но не стоит его переоценивать", — подчеркнул Паун Роговей.

Урегулирование конфликта

Отдельно посол остановился на возможном сценарии урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что позиция Украины в этом вопросе остается неизменной на протяжении всего времени. По его словам, любые силовые варианты никогда не рассматривались и противоречили бы международному праву и принципам безопасности в регионе.

"Украина твердо придерживается позиции мирного, дипломатического урегулирования конфликта с безусловным уважением к суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова в международно признанных границах", — заявил дипломат.

Договоренности с Молдовой

Также Паун Роговей отметил, что договоренности между президентом Молдовы Майя Санду и президентом Украины Владимиром Зеленским о возможных военных действиях в Тирасполе — слухи. Он подчеркнул, что подобные заявления не имеют никакой основы. По словам посла, такие нарративы только создают напряжение и не соответствуют реальной позиции сторон.

"Ни Украина, ни Республика Молдова никогда не имели планов решать приднестровский конфликт силовым путем. Мы были и остаемся сторонниками исключительно мирного диалога", — подытожил он.

Напомним, мы сообщали, Евросоюз в рамках будущего мирного соглашения по Украине планирует требовать от России вывода войск из Приднестровья. Такой пункт содержится в дискуссионном документе. Кроме того, ЕС намерен требовать от Москвы вывода войск с территорий Беларуси, Грузии и Армении.

Также мы писали, что историческая безнаказанность за убийства людей на постсоветском пространстве создает почву для новых войн. Сегодня единственным способом сохранить независимость Республики Молдова является жесткий отказ от либерализма в отношениях с сепаратистами.

Одесса Молдова конфликт Одесская область Приднестровье Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации