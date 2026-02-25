Украина и Приднестровье: разрешение конфликта

Баннер в Приднестровье. Фото иллюстративное: newsmaker

Украина рассматривает ситуацию в Приднестровье исключительно через призму безопасности и дипломатические решения. Наибольшей угрозой остается пребывание там русского военного контингента. Киев настаивает на мирном разрешении конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Молдовы. Никакие силовые сценарии со стороны Украины не планируются.

Об этом молдавским СМИ заявил посол Украины в Республике Молдова Паун Роговей, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Ситуация с безопасностью

По словам господина Пауна Роговея, ключевым фактором риска для Украины со стороны Прилуки остается пребывание там войск Российской Федерации. В то же время дипломат подчеркнул, что эту угрозу не стоит преувеличивать, ведь Украина и Молдова уже приняли ряд практических мер. Он отметил, что Киев совместно с властями Кишинева усилил контроль на приднестровском участке границы. Также сохраняется постоянная коммуникация с де-факто администрацией на левом берегу Днестра. Это, по словам дипломата, позволяет отслеживать ситуацию и предотвращать возможные попытки дестабилизации.

"Сам факт того, что в этой серой зоне находятся войска Российской Федерации, уже является основанием говорить о наличии риска. Но не стоит его переоценивать", — подчеркнул Паун Роговей.

Урегулирование конфликта

Отдельно посол остановился на возможном сценарии урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что позиция Украины в этом вопросе остается неизменной на протяжении всего времени. По его словам, любые силовые варианты никогда не рассматривались и противоречили бы международному праву и принципам безопасности в регионе.

"Украина твердо придерживается позиции мирного, дипломатического урегулирования конфликта с безусловным уважением к суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова в международно признанных границах", — заявил дипломат.

Договоренности с Молдовой

Также Паун Роговей отметил, что договоренности между президентом Молдовы Майя Санду и президентом Украины Владимиром Зеленским о возможных военных действиях в Тирасполе — слухи. Он подчеркнул, что подобные заявления не имеют никакой основы. По словам посла, такие нарративы только создают напряжение и не соответствуют реальной позиции сторон.

"Ни Украина, ни Республика Молдова никогда не имели планов решать приднестровский конфликт силовым путем. Мы были и остаемся сторонниками исключительно мирного диалога", — подытожил он.

Напомним, мы сообщали, Евросоюз в рамках будущего мирного соглашения по Украине планирует требовать от России вывода войск из Приднестровья. Такой пункт содержится в дискуссионном документе. Кроме того, ЕС намерен требовать от Москвы вывода войск с территорий Беларуси, Грузии и Армении.

Также мы писали, что историческая безнаказанность за убийства людей на постсоветском пространстве создает почву для новых войн. Сегодня единственным способом сохранить независимость Республики Молдова является жесткий отказ от либерализма в отношениях с сепаратистами.