Банер в Придністров'ї. Фото ілюстративне: newsmaker

Придністровський конфлікт для України залишається виключно питанням безпеки та дипломатії. Головним ризиком вважають присутність російських військ у регіоні. Київ підтримує мирне врегулювання та повну повагу до суверенітету Молдови. Будь-які силові дії не розглядаються.

Про це молдавським ЗМІ заявив посол України в Республіці Молдова Паун Роговей, передає Новини.LIVE.

Безпекова ситуація

За словами пана Пауна Роговея, ключовим фактором ризику для України з боку Прилуки залишається перебування там військ Російської Федерації. Водночас дипломат підкреслив, що цю загрозу не варто перебільшувати, адже Україна та Молдова вже вжили низку практичних заходів. Він зазначив, що Київ спільно з владою Кишинів посилив контроль на придністровській ділянці кордону. Також зберігається постійна комунікація з де-факто адміністрацією на лівому березі Дністра. Це, за словами дипломата, дозволяє відстежувати ситуацію та запобігати можливим спробам дестабілізації.

"Сам факт того, що в цій сірій зоні перебувають війська Російської Федерації, уже є підставою говорити про наявність ризику. Але не варто його переоцінювати", — наголосив Паун Роговей.

Врегулювання конфлікту

Окремо посол зупинився на можливому сценарії врегулювання конфлікту. Він підкреслив, що позиція України в цьому питанні залишається незмінною протягом усього часу. За його словами, будь-які силові варіанти ніколи не розглядалися й суперечили б міжнародному праву та принципам безпеки в регіоні.

"Україна твердо дотримується позиції мирного, дипломатичного врегулювання конфлікту з безумовною повагою до суверенітету й територіальної цілісності Республіки Молдова в міжнародно визнаних кордонах", — заявив дипломат.

Домовленості з Молдовою

Також Паун Роговей зазначив, що домовленості між президенткою Молдови Майя Санду та президентом України Володимир Зеленський щодо можливих військових дій у Тирасполі — чутки. Він наголосив, що подібні заяви не мають жодного підґрунтя. За словами посла, такі наративи лише створюють напруження та не відповідають реальній позиції сторін.

"Ні Україна, ні Республіка Молдова ніколи не мали планів вирішувати придністровський конфлікт силовим шляхом. Ми були і залишаємося прихильниками виключно мирного діалогу", — підсумував він.

Нагадаємо, ми повідомляли, Євросоюз у рамках майбутньої мирної угоди щодо України планує вимагати від Росії виведення військ із Придністров’я. Такий пункт міститься у дискусійному документі. Крім того, ЄС має намір вимагати від Москви виведення військ з територій Білорусі, Грузії та Вірменії.

Також ми писали, що історична безкарність за вбивства людей на пострадянському просторі створює підґрунтя для нових воєн. Сьогодні єдиним способом зберегти незалежність Республіки Молдова є жорстка відмова від лібералізму у стосунках із сепаратистами.