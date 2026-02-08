Відео
Придністров'я на межі — експерти фіксують обвал економіки

Придністров’я на межі — експерти фіксують обвал економіки

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 14:34
Промисловість зупинилась, доходи впали: що сталося з Придністров’ям
Столиця в окупованого Придністров'я. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Економіка окупованого Росією Придністров’я у 2025 році увійшла в найважчу кризу щонайменше за чверть століття. Одразу кілька ключових показників обвалилися до рівнів, яких регіон не знав із кінця 1990-х.

Про це повідомив експерт з економічної політики з аналітичного центру IDIS Viitorul В'ячеслав Іоніце передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Придністров’я входить у найглибшу кризу за 25 років

За оцінками економіста, ВВП на душу населення на лівому березі знизився до близько 3,8 тисячі доларів, тоді як на правому березі Дністра він сягнув 8,4 тисячі.

"Розрив між двома берегами зріс до понад дворазового. Загалом економіка лівого берега скоротилася щонайменше на 18% за рік — це найгірший показник за 25 років", — зазначає Іоніце.

Найбільше постраждала промисловість, яка традиційно була основою регіональної економіки. Обсяг промислового виробництва у 2025 році впав більш ніж на 30% і фактично відкотився до рівня кінця 1980-х. При цьому структура економіки залишається вразливою: значна частина виробництва напряму залежить від російського газу, особливо в енергетиці та металургії.

Ситуація з зарпдатами критична

Погіршилася і ситуація з доходами населення. Середня зарплата на лівому березі становить близько 7 800 леїв на місяць — удвічі менше, ніж на правому. Пенсіонери опинилися у ще складнішому становищі: середня пенсія не дотягує й до 1 900 леїв і навіть зменшилася у порівнянні з попереднім роком.

Експорт в ПМР впав до мінімуму

Додатковий тиск створює інфляція. Ціни на лівому березі у 2025 році зросли майже на 15%, що ще більше вдарило по купівельній спроможності людей. Водночас експорт регіону впав до історичного мінімуму — близько 436 мільйонів доларів, а поставки до Росії скоротилися до символічних обсягів.

"У 2025 році лівий берег Дністра увійшов у найглибший економічний і соціальний кризис за останні 25 років. Промисловість фактично обвалилася, ВВП різко скоротився, експорт на мінімумі, а рівень життя населення став гіршим, ніж десять років тому", — підсумував Вячеслав Іоніце.

Нагадаємо, Молдова заявила, що не погодиться на жоден план реінтеграції Придністров’я без двох ключових принципів. Йдеться про збереження суверенітету країни та незмінний курс на Європейський Союз.

Також ми писали, що Москва намагається будь-що зберегти статус-кво в регіоні. Водночас саме позиція України стримує Росію від наближення до кордонів Молдови.

ціни на газ Молдова Придністров'я Новини Одеси економіка криза
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
