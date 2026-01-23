Санду про Придністров’я та пріоритети Молдови на 2026 рік

Стелла у Тирасполі. Фото ілюстративне: УНІАН

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що питання Придністров’я залишається одним із важливих напрямів для країни. Водночас вона наголосила, що врегулювання конфлікту входить до повноважень уряду та Бюро з реінтеграції. Саме там зосереджена основна робота. Президентура ж діє в межах своїх конституційних повноважень.

Про це передають молдавські ЗМІ.

Придністровське питання

Під час спілкування з журналістами Майю Санду запитали, чому Придністровський регіон не прозвучав серед п’яти ключових напрямів на наступний рік. Санду наголосила, що врегулювання придністровського конфлікту є прерогативою уряду та Бюро з реінтеграції. Саме тому вона не назвала цю тему серед президентських пріоритетів. За її словами, президентка зосередилася на напрямах, де має ширші повноваження і може діяти безпосередньо.

"Це не означає, що для нас це не є важливим пріоритетом. Є багато тем, про які я не говорила, але вони залишаються важливими для країни", — зазначила президентка Молдови.

Війська РФ

Зусилля з мирного врегулювання триватимуть. Головною перешкодою вона назвала незаконну присутність російських військ на території Молдови та відсутність рішень щодо їх виведення.

"Наразі у нас немає рішення цієї проблеми, і очевидно, що Російська Федерація не має наміру їх виводити", — заявила Санду.

Президентка також зазначила, що уряд працює над іншими елементами реінтеграції — в економічній та соціальній сферах. За її словами, вже найближчими місяцями суспільство може почути більше конкретних кроків.

