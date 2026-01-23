Відео
Вирішення придністровського конфлікту — пріоритет уряду РМ

Вирішення придністровського конфлікту — пріоритет уряду РМ

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 17:25
Санду про Придністров’я та пріоритети Молдови на 2026 рік
Стелла у Тирасполі. Фото ілюстративне: УНІАН

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що питання Придністров’я залишається одним із важливих напрямів для країни. Водночас вона наголосила, що врегулювання конфлікту входить до повноважень уряду та Бюро з реінтеграції. Саме там зосереджена основна робота. Президентура ж діє в межах своїх конституційних повноважень.

Про це передають молдавські ЗМІ.

Під час спілкування з журналістами Майю Санду запитали, чому Придністровський регіон не прозвучав серед п’яти ключових напрямів на наступний рік. Санду наголосила, що врегулювання придністровського конфлікту є прерогативою уряду та Бюро з реінтеграції. Саме тому вона не назвала цю тему серед президентських пріоритетів. За її словами, президентка зосередилася на напрямах, де має ширші повноваження і може діяти безпосередньо.

"Це не означає, що для нас це не є важливим пріоритетом. Є багато тем, про які я не говорила, але вони залишаються важливими для країни", — зазначила президентка Молдови.

Війська РФ

Зусилля з мирного врегулювання триватимуть. Головною перешкодою вона назвала незаконну присутність російських військ на території Молдови та відсутність рішень щодо їх виведення.

"Наразі у нас немає рішення цієї проблеми, і очевидно, що Російська Федерація не має наміру їх виводити", — заявила Санду.

Президентка також зазначила, що уряд працює над іншими елементами реінтеграції — в економічній та соціальній сферах. За її словами, вже найближчими місяцями суспільство може почути більше конкретних кроків.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вирішення Придністровського конфлікту потребує нового механізму. Також ми писали, що Молдова шукає нові шляхи повернення невизнаної ПМР.

Одеса Молдова Одеська область Придністров'я Новини Одеси Мая Санду
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
