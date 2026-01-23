Санду о Приднестровье и приоритетах Молдовы на 2026 год

Стелла в Тирасполе. Фото иллюстративное: УНИАН

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что вопрос Приднестровья остается одним из важных направлений для страны. В то же время она подчеркнула, что урегулирование конфликта входит в полномочия правительства и Бюро по реинтеграции. Именно там сосредоточена основная работа. Президентура же действует в пределах своих конституционных полномочий.

Об этом передают молдавские СМИ.

Реклама

Читайте также:

Приднестровский вопрос

Во время общения с журналистами Майю Санду спросили, почему Приднестровский регион не прозвучал среди пяти ключевых направлений на следующий год. Санду отметила, что урегулирование приднестровского конфликта является прерогативой правительства и Бюро по реинтеграции. Именно поэтому она не назвала эту тему среди президентских приоритетов. По ее словам, президент сосредоточилась на направлениях, где имеет более широкие полномочия и может действовать непосредственно.

"Это не значит, что для нас это не является важным приоритетом. Есть много тем, о которых я не говорила, но они остаются важными для страны", — отметила президент Молдовы.

Войска РФ

Усилия по мирному урегулированию будут продолжаться. Главным препятствием она назвала незаконное присутствие российских войск на территории Молдовы и отсутствие решений по их выводу.

"Сейчас у нас нет решения этой проблемы, и очевидно, что Российская Федерация не намерена их выводить", — заявила Санду.

Президент также отметила, что правительство работает над другими элементами реинтеграции — в экономической и социальной сферах. По ее словам, уже в ближайшие месяцы общество может услышать больше конкретных шагов.

Напомним, мы сообщали, что решение Приднестровского конфликта требует нового механизма. Также мы писали, что Молдова ищет новые пути возвращения непризнанной ПМР.