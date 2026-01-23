Видео
Главная Одесса Решение приднестровского конфликта — приоритет правительства РМ

Решение приднестровского конфликта — приоритет правительства РМ

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 17:25
Санду о Приднестровье и приоритетах Молдовы на 2026 год
Стелла в Тирасполе. Фото иллюстративное: УНИАН

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что вопрос Приднестровья остается одним из важных направлений для страны. В то же время она подчеркнула, что урегулирование конфликта входит в полномочия правительства и Бюро по реинтеграции. Именно там сосредоточена основная работа. Президентура же действует в пределах своих конституционных полномочий.

Об этом передают молдавские СМИ.

Приднестровский вопрос

Во время общения с журналистами Майю Санду спросили, почему Приднестровский регион не прозвучал среди пяти ключевых направлений на следующий год. Санду отметила, что урегулирование приднестровского конфликта является прерогативой правительства и Бюро по реинтеграции. Именно поэтому она не назвала эту тему среди президентских приоритетов. По ее словам, президент сосредоточилась на направлениях, где имеет более широкие полномочия и может действовать непосредственно.

"Это не значит, что для нас это не является важным приоритетом. Есть много тем, о которых я не говорила, но они остаются важными для страны", — отметила президент Молдовы.

Войска РФ

Усилия по мирному урегулированию будут продолжаться. Главным препятствием она назвала незаконное присутствие российских войск на территории Молдовы и отсутствие решений по их выводу.

"Сейчас у нас нет решения этой проблемы, и очевидно, что Российская Федерация не намерена их выводить", — заявила Санду.

Президент также отметила, что правительство работает над другими элементами реинтеграции — в экономической и социальной сферах. По ее словам, уже в ближайшие месяцы общество может услышать больше конкретных шагов.

Напомним, мы сообщали, что решение Приднестровского конфликта требует нового механизма. Также мы писали, что Молдова ищет новые пути возвращения непризнанной ПМР.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
