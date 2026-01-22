Видео
Одесса Реинтеграция Приднестровья — Молдова ищет новые пути

Реинтеграция Приднестровья — Молдова ищет новые пути

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 16:40
Реинтеграция Приднестровья: новые планы Молдовы
Монумент в Тирасполе. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

Вопрос объединения Молдовы с ее оккупированным левым берегом переходит в новую фазу. Власти страны признали, что прежние сценарии реинтеграции больше не соответствуют реальности из-за сложной ситуации в регионе. Сейчас Кишинев ищет новые способы сближения с Приднестровьем, которые бы учитывали отсутствие диалога с Тирасполем. Главный акцент делают на экономику и поддержку международных партнеров.

Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь, передают молдавские СМИ.

Читайте также:

Старые договоренности

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Валериу Киверь заявил, что "классический" план со сроками и ответственными выполнить невозможно. В течение 30 лет любые попытки договориться о деталях реинтеграции наталкивались на стену со стороны Тирасполя. Поскольку Кишинев не контролирует территорию левобережья, навязать выполнение графиков в таких условиях просто нереально.

"Мы не можем представить, как план может быть согласован и реализован на территории, которую мы не контролируем. План — это набор действий с дедлайнами, а исходя из нашего опыта, Тирасполь отвергал любые попытки вести переговоры. В этом смысле реализовать реинтеграцию по старым правилам практически невозможно", — пояснил чиновник.

Экономические пути

Вместо жестких документов Молдова выбирает гибкую стратегию. Одним из ключевых инструментов должен стать специальный фонд реинтеграции, стоимость которого ранее оценивали в более чем миллиард евро. Эти средства планируют направить на то, чтобы постепенно втягивать приднестровский бизнес в правовое поле Молдовы. Кишинев готов инвестировать, но только тогда, когда левый берег начнет играть по общим правилам, по крайней мере в экономике.

"Идея фонда остается на столе. Это средства для сближения двух берегов Днестра. Мы рассматриваем и вклад со стороны Молдовы, но это возможно лишь в контексте шагов по включению Приднестровья в конституционное поле страны, как минимум в экономической сфере", — подчеркнул Киверь.

Новый план

Сейчас правительство Молдовы проводит "техническую ревизию" своих законов. Специалисты проверяют, какие нормы можно применить на левом берегу уже сейчас, а какие нуждаются в адаптации. Эта работа ведется без лишнего шума, чтобы не спровоцировать эскалацию. В то же время прямого общения между Кишиневом и лидерами Тирасполя практически нет - стороны лишь обмениваются сообщениями.

"Сейчас мы анализируем нормативную базу. Это непростой процесс, он требует осторожности, чтобы не допустить обострения. Именно поэтому многие наши действия сейчас требуют определенной конфиденциальности. Относительно контактов с представителями Тирасполя — у меня не было ни одной личной встречи. Для них это политическая проблема, а мы смотрим на ситуацию иначе", — подытожил вице-премьер.

Напомним, мы сообщали, что старый механизм присоединения непризнанной ПМР исчерпал себя. Также мы писали о том, при каком условии возможна поддержка Приднестровья.

Одесса Молдова Одесская область Приднестровье Новости Одессы оккупация
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
