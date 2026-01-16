Здание верховного совета непризнанной ПМР. Фото иллюстративное: скриншот с Google Maps

Старый механизм решения приднестровского конфликта окончательно исчерпал себя и требует немедленных изменений. После начала большой войны в Украине участие страны-оккупанта в роли "миротворца" выглядит абсурдным, поэтому настало время создания нового формата переговоров. Главным приоритетом становится усиление влияния Европейского Союза, который способен обеспечить реальную безопасность и развитие региона.

Об этом сообщил посол Украины в Молдове Паун Роговей, передают молдавские СМИ.

Провал старого формата

Паун Роговей отметил, что дипломатическая площадка "5+2" за тридцать лет своего существования не дала никакого прогресса. Сегодня дипломаты открыто ставят под сомнение ее эффективность, подчеркивая потерю Россией любого морального авторитета.

"Какое моральное право сегодня такое государство-агрессор имеет претендовать на роль великого миротворца? Нельзя вести переговоры о мирном урегулировании подобной проблемы с государством-агрессором", — отмечает посол Украины в Молдове Паун Роговей.

По его словам, страна, которая в 2022 году варварски напала на Украину и планировала дойти до границ Приднестровья, не может быть гарантом спокойствия. Поэтому переформатирование переговоров — это уже не предложение, а необходимость, которую понимают и в Кишиневе, и в Брюсселе.

Реинтеграция Приднестровья

Дипломат также отметил прогресс Молдовы в реинтеграции региона. Многие жители Левобережья получили гражданство Республики Молдова, работают на подконтрольной территории и имеют доступ к ЕС. Паун Роговей подчеркнул, что экономическое и институциональное продвижение Молдовы демонстрирует эффективность европейского пути развития.

"Республика Молдова делает очень много. Многие жители левобережья получили гражданство Молдовы — это свидетельствует о том, что на правом берегу жить лучше. Люди преодолевают десятки километров, чтобы работать здесь, могут свободно ездить в ЕС", — отмечает дипломат.

Дипломат добавляет, что за последние годы разница между берегами стала колоссальной — от качества дорог до глубоких изменений в государственных институтах. Именно этот успешный пример европейского пути становится лучшим аргументом для мирного возвращения Приднестровья в состав единой Молдовы.

