Молдова окончательно выиграла суд за санаторий в Одессе

Санаторий Молдова в Одессе. Фото: Агентство государственного имущества Молдовы

Республика Молдова окончательно подтвердила право собственности на санаторий "Молдова" в Одессе. Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда Украины поставил точку в многолетнем судебном споре. Решение не подлежит обжалованию. Речь идет о девяти объектах недвижимости санаторного комплекса.

Об этом сообщили в Агентстве государственного имущества Республики Молдова.

Решение Верховного Суда

Как сообщило Агентство государственного имущества Республики Молдова, 17 декабря 2025 года Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда Украины принял окончательное решение по делу о санатории "Молдова" в Одессе. Суд отклонил кассационную жалобу другой стороны и оставил без изменений решение Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда от 24 сентября 2025 года. Этим решением было признано право собственности Республики Молдова в лице Агентства государственного имущества на недвижимость санаторного комплекса.

Решение кассационной инстанции подтвердило право собственности Молдовы на девять объектов недвижимого имущества, входящих в состав санатория. Судебный процесс завершен полностью, возможности дальнейшего обжалования не предусмотрено. Решение вступило в силу с момента провозглашения.

Дальнейшие шаги Молдовы

В ближайшее время Агентство государственного имущества Молдовы планирует получить полный текст судебного решения. После этого начнется анализ дальнейших административных и имущественных процедур по активу. В АГИ отмечают, что возвращение санатория является подтверждением курса государства на защиту публичной собственности, в частности объектов, расположенных за пределами страны, с использованием всех доступных правовых механизмов.

