Украина открыла новые маршруты импорта газа

Газовые трубы. Фото иллюстративное: Укргазтранс

Украина вместе с европейскими партнерами запустила два новых маршрута импорта природного газа. Речь идет о Route 2 и Route 3 в рамках инициативы "Вертикальный коридор". Маршруты имеют общую черту — сниженные тарифы на транспортировку. Весь газ по этим направлениям будет поступать исключительно в Украину.

Об этом сообщает ExPro.

Поставки газа

Регуляторы Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Греции согласовали совместные продукты бронирования мощностей для импорта газа. Это позволило официально открыть два новых межгосударственных маршрута - Route 2 и Route 3. Ключевое преимущество новых путей - экономическое. Операторы всех стран-участниц согласовали скидку 25% на стандартный месячный тариф. Дополнительно "Оператор ГТС Украины" вместе с болгарским оператором ICGB предложили еще большую скидку - 46%, что является одной из самых высоких в регионе.

Пока эти продукты доступны только для месячного бронирования через единый аукцион с фиксированной ценой. Газ, который импортируют по этим маршрутам, предназначен исключительно для украинского рынка.

Route 2 создали специально для поставок газа с терминала Александруполис в Греции. Топливо транспортируется через газовые сети Греции, Болгарии, Румынии и Молдовы непосредственно в украинские хранилища. На январь 2026 года предложили мощность 4,89 млн кубометров в сутки, однако компании пока не забронировали эти объемы.

Route 3 ориентирован на импорт газа из Азербайджана через Трансадриатический газопровод. После точки входа в Греции маршрут полностью совпадает с Route 2. Предложенная мощность также составляет 4,89 млн кубометров в сутки.

