Україна відкрила нові маршрути імпорту газу

Україна разом із європейськими партнерами запустила два нові маршрути імпорту природного газу. Йдеться про Route 2 та Route 3 у межах ініціативи "Вертикальний коридор". Маршрути мають спільну рису — знижені тарифи на транспортування. Увесь газ за цими напрямками надходитиме виключно в Україну.

Поставки газу

Регулятори України, Молдови, Румунії, Болгарії та Греції погодили спільні продукти бронювання потужностей для імпорту газу. Це дозволило офіційно відкрити два нові міждержавні маршрути — Route 2 і Route 3. Ключова перевага нових шляхів — економічна. Оператори всіх країн-учасниць узгодили знижку 25% на стандартний місячний тариф. Додатково "Оператор ГТС України" разом із болгарським оператором ICGB запропонували ще більшу знижку — 46%, що є однією з найвищих у регіоні.

Поки що ці продукти доступні лише для місячного бронювання через єдиний аукціон із фіксованою ціною. Газ, який імпортують цими маршрутами, призначений виключно для українського ринку.

Route 2 створили спеціально для постачання газу з термінала Александруполіс у Греції. Паливо транспортується через газові мережі Греції, Болгарії, Румунії та Молдови безпосередньо до українських сховищ. На січень 2026 року запропонували потужність 4,89 млн кубометрів на добу, однак компанії поки не забронювали ці обсяги.

Route 3 орієнтований на імпорт газу з Азербайджану через Трансадріатичний газопровід. Після точки входу в Греції маршрут повністю збігається з Route 2. Запропонована потужність також становить 4,89 млн кубометрів на добу.

