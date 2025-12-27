Видео
Україна
Видео

Главная Одесса Разворачивают на границе — кого не пускают в Молдову на авто

Разворачивают на границе — кого не пускают в Молдову на авто

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 19:29
Новые правила въезда в Молдову: без техосмотра авто не пускают
Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На границе с Молдовой ужесточили проверки документов для водителей из Украины. Автомобили без подтвержденного техосмотра не пропускают, даже если все остальные бумаги в порядке.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Новые требования для путешествий в Молдову

Без справки о техническом состоянии автомобиля водителей просто не пропустят. Получить этот документ можно только после прохождения техосмотра на сертифицированной станции, где проверяют тормоза, освещение, выхлопную систему и другие параметры безопасности.

Что нужно иметь при себе

Кроме техосмотра, для беспрепятственного пересечения молдавской границы нужны такие документы:

  • действующий биометрический или заграничный паспорт;
  • водительское удостоверение (лучше — международного образца);
  • техпаспорт на автомобиль;
  • "Зеленая карта" — международная страховка;
  • виньетка — подтверждение уплаты дорожного сбора Молдовы.

Если с вами путешествует ребенок — необходимо иметь его паспорт или свидетельство о рождении, а в случае поездки только с одним из родителей — еще и нотариально заверенное согласие на выезд.

Что запрещено ввозить в Молдову

Молдавские пограничники напоминают о строгих правилах ввоза вещей. Под запретом - оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без документов. За нарушение предусмотрена конфискация товара и штраф.

Напомним, движение по трассе М-15 Одесса-Рени сегодня было частично ограничено из-за аварии. Также мы писали, как избежать длинных очередей на границе перед Новым годом.

Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
