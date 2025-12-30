Молдова остаточно виграла суд за санаторій в Одесі

Санаторій Молдова в Одесі. Фото: Агентство державного майна Молдови

Республіка Молдова остаточно підтвердила право власності на санаторій "Молдова" в Одесі. Касаційний господарський суд Верховного Суду України поставив крапку в багаторічному судовому спорі. Рішення не підлягає оскарженню. Йдеться про дев’ять об’єктів нерухомості санаторного комплексу.

Про це повідомили в Агентстві державного майна Республіки Молдова.

Рішення Верховного Суду

Як повідомило Агентство державного майна Республіки Молдова, 17 грудня 2025 року Касаційний господарський суд Верховного Суду України ухвалив остаточне рішення у справі щодо санаторію "Молдова" в Одесі. Суд відхилив касаційну скаргу іншої сторони та залишив без змін рішення Південно-Західного апеляційного господарського суду від 24 вересня 2025 року. Цим рішенням було визнано право власності Республіки Молдова в особі Агентства державного майна на нерухомість санаторного комплексу.

Рішення касаційної інстанції підтвердило право власності Молдови на дев’ять об’єктів нерухомого майна, що входять до складу санаторію. Судовий процес завершено повністю, можливості подальшого оскарження не передбачено. Рішення набрало чинності з моменту проголошення.

Подальші кроки Молдови

Найближчим часом Агентство державного майна Молдови планує отримати повний текст судового рішення. Після цього розпочнеться аналіз подальших адміністративних та майнових процедур щодо активу. В АДМ зазначають, що повернення санаторію є підтвердженням курсу держави на захист публічної власності, зокрема об’єктів, розташованих за межами країни, з використанням усіх доступних правових механізмів.

