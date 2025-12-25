Молдова планує передати базу відпочинку в Затоці управителю

Зруйнований готель у Затоці. Фото ілюстративне: скриншот з відео

Республіка Молдова планує передати майно своєї бази відпочинку в Затоці, що на Одещині, під управління іншій структурі. Йдеться про об’єкти, які формально залишаються на балансі міністерства, хоча фактично вони зруйновані. Доступу до цієї території Молдова зараз не має через війну. Питання обговорили на парламентських слуханнях у Кишиневі.

Про це повідомляють молдавські ЗМІ.

Що відомо про майно

Знесені об’єкти бази відпочинку "Затока" в Білгород-Дністровському районі належать Республіці Молдова та перебувають на балансі Міністерства сільського господарства і харчової промисловості. Йдеться про дерев’яні будиночки, які, за даними молдовської сторони, були демонтовані, а на їхньому місці орендарі збудували нові споруди. Через відсутність доступу до території майно фактично не використовується й не контролюється. Державна секретарка міністерства Александра Шіан заявила, що найближчим часом влада визначить механізм передачі цих об’єктів іншому управителю.

"Потрібно враховувати і війну, і політичні перешкоди, які не дозволяють управляти цим майном та землями. Найближчим часом ми визначимо оптимальний спосіб передачі цих об’єктів кваліфікованому управителю", — сказала вона під час парламентських слухань.

Подальші кроки

Голова парламентської комісії з контролю за публічними фінансами Адріан Лебединський розкритикував ситуацію й запропонував передати подібні об’єкти Агентству публічної власності. За його словами, міністерство сільського господарства не повинно опікуватися базами відпочинку за кордоном, тим більше якщо вони зруйновані.

Рахункова палата Молдови раніше виявила порушення в обліку цього майна на території України. Також повідомлялося, що у березні 2023 року українська прокуратура відновила кримінальне провадження за зверненням молдовської сторони. Водночас у Кишиневі не виключають, що державні органи побоюються пропонувати такі об’єкти для приватизації, хоча остаточне рішення залишається за урядом.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві продають відомий готель через борги. Також ми писали про те, де українці найчастіше відпочивають взимку.