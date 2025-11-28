Відео
Головна Одеса Колишній санаторій Чувиріна в Одесі перетворять на зелений парк

Колишній санаторій Чувиріна в Одесі перетворять на зелений парк

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 13:23
Благоустрій санаторію Чувиріна: зелений парк у центрі Одеси
Будівля на території санаторію. Фото ілюстративне: Олег Коваленко/Facebook

Територію колишнього санаторію Чувиріна на Французькому бульварі облаштують для відпочинку мешканців. Роботи проводитиме приватний інвестор, бюджетних коштів не використають. Проєкт передбачає створення парку з зеленими насадженнями та місцями для прогулянок. Влада сподівається, що нова зона покращить безпеку та санітарний стан історичного району.

Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

Читайте також:

Що планують

Приморська районна адміністрація стане замовником проєктно-кошторисної документації для благоустрою території колишнього санаторію. Роботи здійснюватиме приватний інвестор, а міський бюджет участі не братиме. Після завершення проєктних робіт територія колишнього санаторію стане відкритим парком із зеленими зонами, лавками та пішохідними доріжками.

"Жодної забудови не буде — тільки зелені насадження та місця відпочинку для городян. Територія стане безпечною та привабливою для мешканців і туристів", — сказав очільник Приморської адміністрації Марат Корольов.

Наразі територія санаторію перебуває в аварійному стані: сміття, бруд та безхатченки, які там живуть, створюють загрозу для безпеки людей. Місцеві мешканці та голови ОСББ неодноразово скаржилися на стан ділянки. Щомісяця комунальні служби вивозять десятки вантажівок сміття.

Зазначимо, Верховний Суд у 2023 році повернув місту майно санаторію вартістю понад 192 млн гривень. Зараз прокуратура продовжує заходи щодо повернення останніх двох об’єктів — корпусів дачі Анатри.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі знову ремонтуватимуть узвіз Блажка. Також ми писали, що в Одесі планують збудувати майданчик для собак.

Одеса Одеська область санаторії Новини Одеси безпека
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
