Благоустройство санатория Чувырина: зеленый парк в центре Одессы

Территорию бывшего санатория Чувырина на Французском бульваре обустроят для отдыха жителей. Работы будет проводить частный инвестор, бюджетных средств не используют. Проект предусматривает создание парка с зелеными насаждениями и местами для прогулок. Власти надеются, что новая зона улучшит безопасность и санитарное состояние исторического района.

Об этом стало известно во время заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.

Что планируют

Приморская районная администрация станет заказчиком проектно-сметной документации для благоустройства территории бывшего санатория. Работы будет осуществлять частный инвестор, а городской бюджет участвовать не будет. После завершения проектных работ территория бывшего санатория станет открытым парком с зелеными зонами, скамейками и пешеходными дорожками.

"Никакой застройки не будет — только зеленые насаждения и места отдыха для горожан. Территория станет безопасной и привлекательной для жителей и туристов", — сказал глава Приморской администрации Марат Королев.

Сейчас территория санатория находится в аварийном состоянии: мусор, грязь и бездомные, которые там живут, создают угрозу для безопасности людей. Местные жители и председатели ОСМД неоднократно жаловались на состояние участка. Ежемесячно коммунальные службы вывозят десятки грузовиков мусора.

Отметим, Верховный Суд в 2023 году вернул городу имущество санатория стоимостью более 192 млн гривен. Сейчас прокуратура продолжает мероприятия по возвращению последних двух объектов — корпусов дачи Анатры.

