Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Бывший санаторий Чувырина в Одессе превратят в зеленый парк

Бывший санаторий Чувырина в Одессе превратят в зеленый парк

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 13:23
Благоустройство санатория Чувырина: зеленый парк в центре Одессы
Здание на территории санатория. Фото иллюстративное: Олег Коваленко/Facebook

Территорию бывшего санатория Чувырина на Французском бульваре обустроят для отдыха жителей. Работы будет проводить частный инвестор, бюджетных средств не используют. Проект предусматривает создание парка с зелеными насаждениями и местами для прогулок. Власти надеются, что новая зона улучшит безопасность и санитарное состояние исторического района.

Об этом стало известно во время заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.

Реклама
Читайте также:

Что планируют

Приморская районная администрация станет заказчиком проектно-сметной документации для благоустройства территории бывшего санатория. Работы будет осуществлять частный инвестор, а городской бюджет участвовать не будет. После завершения проектных работ территория бывшего санатория станет открытым парком с зелеными зонами, скамейками и пешеходными дорожками.

"Никакой застройки не будет — только зеленые насаждения и места отдыха для горожан. Территория станет безопасной и привлекательной для жителей и туристов", — сказал глава Приморской администрации Марат Королев.

Сейчас территория санатория находится в аварийном состоянии: мусор, грязь и бездомные, которые там живут, создают угрозу для безопасности людей. Местные жители и председатели ОСМД неоднократно жаловались на состояние участка. Ежемесячно коммунальные службы вывозят десятки грузовиков мусора.

Отметим, Верховный Суд в 2023 году вернул городу имущество санатория стоимостью более 192 млн гривен. Сейчас прокуратура продолжает мероприятия по возвращению последних двух объектов — корпусов дачи Анатры.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе снова будут ремонтировать спуск Блажко. Также мы писали, что в Одессе планируют построить площадку для собак.

Одесса Одесская область санатории Новости Одессы безопасность
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации