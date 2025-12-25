Видео
Главная Одесса Молдова ищет управляющего для разрушенной базы в Одесской области

Молдова ищет управляющего для разрушенной базы в Одесской области

Дата публикации 25 декабря 2025 11:13
Молдова планирует передать базу отдыха в Затоке управляющему
Разрушенный отель в Затоке. Фото иллюстративное: скриншот из видео

Республика Молдова планирует передать имущество своей базы отдыха в Затоке, что в Одесской области, под управление другой структуре. Речь идет об объектах, которые формально остаются на балансе министерства, хотя фактически они разрушены. Доступ к этой территории Молдова сейчас не имеет из-за войны. Вопрос обсудили на парламентских слушаниях в Кишиневе.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

Что известно об имуществе

Снесенные объекты базы отдыха "Затока" в Белгород-Днестровском районе принадлежат Республике Молдова и находятся на балансе Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. Речь идет о деревянных домиках, которые, по данным молдавской стороны, были демонтированы, а на их месте арендаторы построили новые сооружения. Из-за отсутствия доступа к территории имущество фактически не используется и не контролируется. Государственный секретарь министерства Александра Шиан заявила, что в ближайшее время власти определят механизм передачи этих объектов другому управляющему.

"Нужно учитывать и войну, и политические препятствия, которые не позволяют управлять этим имуществом и землями. В ближайшее время мы определим оптимальный способ передачи этих объектов квалифицированному управляющему", — сказала она во время парламентских слушаний.

Дальнейшие шаги

Глава парламентской комиссии по контролю за публичными финансами Адриан Лебединский раскритиковал ситуацию и предложил передать подобные объекты Агентству публичной собственности. По его словам, министерство сельского хозяйства не должно заниматься базами отдыха за границей, тем более если они разрушены.

Счетная палата Молдовы ранее выявила нарушения в учете этого имущества на территории Украины. Также сообщалось, что в марте 2023 года украинская прокуратура возобновила уголовное производство по обращению молдавской стороны. В то же время в Кишиневе не исключают, что государственные органы опасаются предлагать такие объекты для приватизации, хотя окончательное решение остается за правительством.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве продают известный отель из-за долгов. Также мы писали о том, где украинцы чаще всего отдыхают зимой.

Одесса Молдова Одесская область курорты санатории Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
