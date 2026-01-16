Майбутнє Придністров’я: чому формат 5+2 став неможливим

Будівля верховної ради невизнаної ПМР. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Старий механізм вирішення придністровського конфлікту остаточно вичерпав себе і потребує негайних змін. Після початку великої війни в Україні участь країни-окупанта в ролі "миротворця" виглядає абсурдною, тому на часі створення нового формату переговорів. Головним пріоритетом стає посилення впливу Європейського Союзу, який здатний забезпечити реальну безпеку та розвиток регіону.

Про це повідомив посол України у Молдові Паун Роговей, передають молдавські ЗМІ.

Провал старого формату

Паун Роговей наголосив, що дипломатичний майданчик "5+2" за тридцять років свого існування не дав жодного прогресу. Сьогодні дипломати відкрито ставлять під сумнів його ефективність, наголошуючи на втраті Росією будь-якого морального авторитету. ​

"Яке моральне право сьогодні така держава-агресор має претендувати на роль великого миротворця? Не можна вести переговори про мирне врегулювання подібної проблеми з державою-агресором", — зазначає посол України в Молдові Паун Роговей.

За його словами, країна, яка у 2022 році варварськи напала на Україну і планувала дійти аж до кордонів Придністров'я, не може бути гарантом спокою. Тому переформатування переговорів — це вже не пропозиція, а необхідність, яку розуміють і в Кишиневі, і в Брюсселі.

Реінтеграція Придністров’я

Дипломат також відзначив прогрес Молдови у реінтеграції регіону. Багато мешканців Лівобережжя отримали громадянство Республіки Молдова, працюють на підконтрольній території та мають доступ до ЄС. Паун Роговей підкреслив, що економічне та інституційне просування Молдови демонструє ефективність європейського шляху розвитку. ​

"Республіка Молдова робить дуже багато. Багато жителів лівобережжя отримали громадянство Молдови — це свідчить про те, що на правому березі жити краще. Люди долають десятки кілометрів, щоб працювати тут, можуть вільно їздити до ЄС", — наголошує дипломат.

Дипломат додає, що за останні роки різниця між берегами стала колосальною — від якості доріг до глибоких змін у державних інституціях. Саме цей успішний приклад європейського шляху стає найкращим аргументом для мирного повернення Придністров'я до складу єдиної Молдови.

