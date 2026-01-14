Киверь про реінтеграцію Придністров’я та підтримку регіону

Пам’ятник Суворову у Тирасполі. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Віце-прем’єр Молдови з реінтеграції Валеріу Киверь заявив, що підтримка Придністров'я можлива лише за однієї умови. За його словами, Тирасполь має погодитися на план реінтеграції країни. Такий крок, на думку урядовця, здатен принести регіону стабільність і розвиток. Він також наголосив, що цього прагнуть самі мешканці регіону.

Про це повідомляють молдавські ЗМІ.

Реінтеграція Придністров’я

Валеріу Киверь вважає, що найпростіший спосіб підтримати громадян у Придністров'ї та зберегти роботу промислових підприємств — це політичне рішення. Йдеться про згоду Тирасполя на план реінтеграції Республіки Молдова. За словами віцепрем’єра, він передбачає поступове поширення конституційного простору Молдови на всю територію країни. Він наголосив, що така модель користується значною підтримкою серед жителів невизнаної ПМР.

"Тирасполь має погодитися на пропозицію реінтеграції, яка передбачає поступове поширення конституційної території на всю країну та дає регіону стабільність, безпеку і розвиток", — зазначив він.

Киверь зазначив, що люди хочуть стабільності, безпеки та соціально-економічного розвитку. Саме ці запити, за його словами, і відображає запропонований план реінтеграції.

Водночас ситуація в регіоні залишається складною. У Придністров'ї ще до енергетичної кризи початку 2025 року запровадили надзвичайний економічний стан. Його дію вже кілька разів продовжували.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які є шляхи вирішення повернення Придністров'я. Також ми писали, що Молдова виграла суд за однойменний санаторій в Одесі.