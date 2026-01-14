Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Доля Придністров'я — сьогодні є лише один вихід

Доля Придністров'я — сьогодні є лише один вихід

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 17:40
Киверь про реінтеграцію Придністров’я та підтримку регіону
Пам’ятник Суворову у Тирасполі. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Віце-прем’єр Молдови з реінтеграції Валеріу Киверь заявив, що підтримка Придністров'я можлива лише за однієї умови. За його словами, Тирасполь має погодитися на план реінтеграції країни. Такий крок, на думку урядовця, здатен принести регіону стабільність і розвиток. Він також наголосив, що цього прагнуть самі мешканці регіону.

Про це повідомляють молдавські ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Реінтеграція Придністров’я

Валеріу Киверь вважає, що найпростіший спосіб підтримати громадян у Придністров'ї та зберегти роботу промислових підприємств — це політичне рішення. Йдеться про згоду Тирасполя на план реінтеграції Республіки Молдова. За словами віцепрем’єра, він передбачає поступове поширення конституційного простору Молдови на всю територію країни. Він наголосив, що така модель користується значною підтримкою серед жителів невизнаної ПМР.

"Тирасполь має погодитися на пропозицію реінтеграції, яка передбачає поступове поширення конституційної території на всю країну та дає регіону стабільність, безпеку і розвиток", — зазначив він.

Киверь зазначив, що люди хочуть стабільності, безпеки та соціально-економічного розвитку. Саме ці запити, за його словами, і відображає запропонований план реінтеграції.

Водночас ситуація в регіоні залишається складною. У Придністров'ї ще до енергетичної кризи початку 2025 року запровадили надзвичайний економічний стан. Його дію вже кілька разів продовжували.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які є шляхи вирішення повернення Придністров'я. Також ми писали, що Молдова виграла суд за однойменний санаторій в Одесі.

Одеса Молдова Одеська область Придністров'я Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації