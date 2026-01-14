Видео
Главная Одесса Судьба Приднестровья—- сегодня есть только один выход

Судьба Приднестровья—- сегодня есть только один выход

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 17:40
Киверь о реинтеграции Приднестровья и поддержке региона
Памятник Суворову в Тирасполе. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Валериу Киверь заявил, что поддержка Приднестровья возможна только при одном условии. По его словам, Тирасполь должен согласиться на план реинтеграции страны. Такой шаг, по мнению чиновника, способен принести региону стабильность и развитие. Он также отметил, что к этому стремятся сами жители региона.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

Читайте также:

Реинтеграция Приднестровья

Валериу Киверь считает, что самый простой способ поддержать граждан в Приднестровье и сохранить работу промышленных предприятий — это политическое решение. Речь идет о согласии Тирасполя на план реинтеграции Республики Молдова. По словам вице-премьера, он предусматривает постепенное распространение конституционного пространства Молдовы на всю территорию страны. Он подчеркнул, что такая модель пользуется значительной поддержкой среди жителей непризнанной ПМР.

"Тирасполь должен согласиться на предложение реинтеграции, которое предусматривает постепенное распространение конституционной территории на всю страну и дает региону стабильность, безопасность и развитие", — отметил он.

Киверь отметил, что люди хотят стабильности, безопасности и социально-экономического развития. Именно эти запросы, по его словам, и отражает предложенный план реинтеграции.

В то же время ситуация в регионе остается сложной. В Приднестровье еще до энергетического кризиса начала 2025 года ввели чрезвычайное экономическое положение. Его действие уже несколько раз продлевали.

Напомним, мы сообщали о том, какие есть пути решения возвращения Приднестровья. Также мы писали, что Молдова выиграла суд за одноименный санаторий в Одессе.

Одесса Молдова Одесская область Приднестровье Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
