Переговоры по Приднестровью: позиция Украины

Переговоры по Приднестровью требуют нового подхода. Формат "5+2" больше не работает из-за участия в нем государства-агрессора России. Украина подтверждает готовность оставаться посредником и поддерживает только мирное урегулирование. Ключевыми условиями называют демилитаризацию региона и более активную роль ЕС.

Об этом сообщил посол Украины в Молдове Паун Роговей, передают молдавские СМИ.

Переговоры по Приднестровью

Во время встречи Посол Украины в Кишиневе Паун Роговей обсудил с исполняющей обязанности главы Миссии ОБСЕ в Молдове Изабеллой Сильвией Гартманн дальнейшие шаги в приднестровском урегулировании. Разговор состоялся на фоне начала председательства Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Стороны выразили надежду на активизацию переговорного процесса в 2026 году. Это, по их словам, станет возможным, в частности, после достижения справедливого мира в Украине.

"Украина выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта на Днестре с безусловным соблюдением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ", — заявил Паун Роговей.

Участники встречи также подчеркнули важную роль ОБСЕ в поддержании мира в Приднестровском регионе. Они отметили, что эта роль должна не только сохраняться, но и усиливаться в дальнейшем. Отдельно стороны пришли к общему мнению относительно международного формата переговоров.

"Формат "5+2" потерял свою эффективность и дееспособность из-за участия в нем государства-агрессора — России", — говорится в сообщении.

Также было отмечено, что приближению окончательного решения конфликта будут способствовать полная демилитаризация Приднестровья и усиление роли Европейского Союза в переговорном процессе.

