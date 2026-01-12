Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Судьба Приднестровья — какие есть пути решения конфликта

Судьба Приднестровья — какие есть пути решения конфликта

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 16:42
Переговоры по Приднестровью: позиция Украины
Тираспольский городской совет. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

Переговоры по Приднестровью требуют нового подхода. Формат "5+2" больше не работает из-за участия в нем государства-агрессора России. Украина подтверждает готовность оставаться посредником и поддерживает только мирное урегулирование. Ключевыми условиями называют демилитаризацию региона и более активную роль ЕС.

Об этом сообщил посол Украины в Молдове Паун Роговей, передают молдавские СМИ.

Реклама
Читайте также:

Переговоры по Приднестровью

Во время встречи Посол Украины в Кишиневе Паун Роговей обсудил с исполняющей обязанности главы Миссии ОБСЕ в Молдове Изабеллой Сильвией Гартманн дальнейшие шаги в приднестровском урегулировании. Разговор состоялся на фоне начала председательства Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Стороны выразили надежду на активизацию переговорного процесса в 2026 году. Это, по их словам, станет возможным, в частности, после достижения справедливого мира в Украине.

"Украина выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта на Днестре с безусловным соблюдением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ", — заявил Паун Роговей.

Участники встречи также подчеркнули важную роль ОБСЕ в поддержании мира в Приднестровском регионе. Они отметили, что эта роль должна не только сохраняться, но и усиливаться в дальнейшем. Отдельно стороны пришли к общему мнению относительно международного формата переговоров.

"Формат "5+2" потерял свою эффективность и дееспособность из-за участия в нем государства-агрессора — России", — говорится в сообщении.

Также было отмечено, что приближению окончательного решения конфликта будут способствовать полная демилитаризация Приднестровья и усиление роли Европейского Союза в переговорном процессе.

Напомним, мы сообщали, что в Молдове отреагировали на угрозу со стороны Приднестровья. Также мы писали, что в непризнанной ПМР усилили мобилизацию.

Одесса Молдова переговоры Одесская область Приднестровье Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации