Ситуация в Приднестровье под контролем - заявление Игоря Гросу

Российские военные в Молдове. Фото иллюстративное: росСМИ

В Молдове уверяют, что ситуация в Приднестровье остается стабильной и контролируемой. Оснований для беспокойства пока нет.

Такое заявление на фоне сообщений украинских медиа о якобы активизации российских военных действий в регионе сделал спикер парламента Молдовы Игорь Гросу.

Угрозы от Приднестровья нет

Игорь Гросу сказал, что государственные институты внимательно следят за событиями в так называемой ПМР и пока не видят причин для беспокойства. По его словам, власти Молдовы держат ситуацию под постоянным контролем и реагируют на любые риски.

"Хочу сказать, что ситуация под контролем. Наши институты очень внимательно следят за всеми передвижениями и событиями на левом берегу. Сейчас мы не видим причин для беспокойства", — подчеркнул Гросу.

В Приднестровье усилили мобилизацию и производят дроны

Заявление прозвучало после публикаций в украинских СМИ со ссылкой на источники в разведке. В них говорилось о том, что Россия якобы усилила мобилизационные мероприятия в Приднестровье, изымает оружие со складов и готовит производство беспилотников. Также сообщалось о возможной подготовке диверсионных и информационных операций для дестабилизации Молдовы и создания угроз на границе с Украиной.

По данным разведки, Кремль может пытаться усилить военное присутствие в регионе и использовать Приднестровье как инструмент давления.

