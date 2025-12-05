Мунтану критикует реакцию российского посла после падения дронов

Посол РФ выходит из посольства Молдовы. Фото: молдавские СМИ

Во время российских атак на Украину, в частности на Одесскую область, вражеские дроны время от времени залетают на территорию Молдовы. Каждый такой инцидент вызывает беспокойство и политическое напряжение внутри страны. На этом фоне реакция российского дипломата в Кишиневе вызвала новый всплеск возмущения. Молдавские власти теперь пересматривают свои действия и консультируются с международными партнерами.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

Реакция Молдовы

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтану выразил недовольство тем, как российский посол Олег Озеров реагировал на инцидент с падением дронов в Молдове. Мунтану отметил, что посол даже не аккредитован, поэтому его позиция выглядит особенно неуверенной. По словам премьера, поведение дипломата является "крайне напыщенным" и неприемлемым в условиях, когда речь идет об опасной ситуации.

Премьер сравнил реакцию посла со случаем, когда человека ловят на горячем, а он переводит вину на других. Мунтану подчеркнул, что подобное поведение лишь возмущает общество.

"В такой трагической ситуации мы ожидаем не высокомерия, а ответственной позиции. Делать вид, что ничего не произошло, — это оскорбительно для наших граждан", — заявил он.

Глава правительства заявил, что решение о высылке Озерова будет приниматься вместе с партнерами Молдовы. Он добавил, что ситуация может обостриться, и тогда власти будут вынуждены прибегнуть к крайней мере — депортации дипломата. При этом правительство внимательно следит за действиями соседних стран, в которых также фиксировали падение дронов — Польши и Румынии. Мунтану подчеркнул, что Молдова будет действовать разумно и взвешенно, но разделяет возмущение своих граждан.

